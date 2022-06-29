Новости с войны в Украине 29.6.2022

Россияне и украинская армия ведут ожесточенные бои за Лисичанск

Ожесточенные бои ведутся за город Лисичанск. Как российские войска, так и украинская армия пытаются получить контроль над коммуникациями, важными для снабжения города. Российские солдаты уже находятся на южной окраине города. Лисичанск находится под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом. Представители пророссийских сепаратистов сообщают о боях в центре города.

Российские ракеты попали в Днепр, предполагается, что под завалами находятся люди

Россия во вторник вечером нанесла ракетный удар по Днепру, третьему по величине украинскому городу, сообщили власти этого города. Мэр этого промышленного мегаполиса Борис Филатов предупредил, что под обломками авторемонтной мастерской, которая была разрушена в результате нападения, находятся люди. Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что российская армия в направлении Днепра выпустила шесть ракет, но три из них были сбиты украинцами. "Были повреждены железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит автосервис. Спасатели ищут людей под завалами", - сказал Резниченко.

Очередная российская атака на гражданский объект: в Николаеве уже четверо погибших

Рано утром в среду над украинским городом Николаев прогремели взрывы. Россияне попали в высотное здание, в результате чего пять человек получили ранения и четверо погибли, сообщил глава местной региональной администрации Виталий Ким.

Зеленский опубликовал видео из Кременчуга

Президент Украины Владимир Зеленский в среду обнародовал кадры с видеокамеры, на которых, по его словам, запечатлен удар ракеты по торговому центру в украинском Кременчуге. В результате нападения в понедельник, по последним данным, погибли по меньшей мере 20 человек и еще десятки получили ранения.

Русские похитили мэра Херсона. Тем временем в области готовится референдум

Русские похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом со ссылкой на советника городского головы Галину Ляшевскую заявила Украинская правда. Тем временем в Херсонской области пророссийская администрация начала подготовку референдума о присоединении к России, сообщил заместитель главы местной администрации, назначенной Россией.