Новости с войны в Украине 29.4.2022

Российские крылатые ракеты ударили по центру Киева. В городе находился глава ООН

Две российские ракеты попали в центр Киева в четверг вечером, информацию украинских СМИ подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В тот же день Киев посетили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирил Петков. В результате нападения один человек погиб и десять получили ранения.

Украинцы разрушили мост снабжения в Крым

Украинским силам в пятницу, по данным агентства "Интерфакс-Украина", удалось совершить диверсию на железнодорожном мосту в Акимовке Запорожской области, который служил для снабжения аннексированного Крыма. Предполагается, что это один из двух мостов, по которым осуществляется снабжение полуострова.

На Украине воюют в основном молодые люди из бедных регионов России

Российская армия понесла тяжелые потери в первые дни вторжения, в боях на Украине в ее рядах чаще всего гибнут молодые люди из бедных районов России. Это следует из анализа российского независимого сервера Mediazona.

Украинская прокуратура обнародовала имена солдат, которые предположительно пытали мирных жителей в Буче

Украинская прокуратура в четверг опубликовала имена десяти российских военнослужащих, подозреваемых в пытках жителей украинского города Буча. Речь идет о солдатах и их непосредственных начальниках из числа сержантского состава. Помимо пыток, они также занимались мародерством. Они также находятся под следствием на предмет их возможной причастности к убийствам гражданских лиц. По данным Украины, российские войска убили более 400 человек в Буче.

Русские продолжают атаковать Мариуполь

Русские в четверг вновь обстреляли металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает портал The New Voice of Ukraine. На завод, в котором до сих пор прячутся как украинские защитники, так и мирные жители, по его словам, сброшено много бомб. Городской совет Мариуполя предупредил, что с наступлением теплой погоды для людей, оказавшихся в ловушке в городе, существуют и другие опасности, помимо нападения российских войск. Из-за антисанитарных условий опасаются распространения бактерий, вызывающих дизентерию или холеру.