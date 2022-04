Новости с войны в Украине 29.4.2022

Русские в четверг вновь обстреляли металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает портал The New Voice of Ukraine. На завод, в котором до сих пор прячутся как украинские защитники, так и мирные жители, по его словам, сброшено много бомб. Городской совет Мариуполя предупредил, что с наступлением теплой погоды для людей, оказавшихся в ловушке в городе, существуют и другие опасности, помимо нападения российских войск. Из-за антисанитарных условий опасаются распространения бактерий, вызывающих дизентерию или холеру.