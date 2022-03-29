Новости с войны в Украине 29.3.2022

БОИ В УКРАИНЕ

Бои под Киевом продолжаются

Российские войска продолжают угрожать Киеву, хотя украинские войска продолжают контратаковать к северо-западу от столицы, сообщила британская разведка.

Украинцы отбили на Донбассе семь атак и сбили воздушные цели

Украинские войска отбили семь российских атак на Донбассе, удерживая оборону и в некоторых местах предпринимая контратаки, говорится в утреннем отчете украинского Генерального штаба.

Он также заявил, что было уничтожено 17 воздушных целей. В их числе восемь российских самолетов, четыре беспилотника, три вертолета и две ракеты. Российская ракета, сбитая в Киеве, повредила дом бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина. Эту информацию подтвердил сам бывший премьер-министр.

Русские подняли радиоактивную пыль в Рыжем лесу под Чернобылем

Российские войска в Чернобыле регулярно проезжают на тяжелой военной технике и без радиационной защиты через район Рыжего леса, который поглощает большие дозы радиоактивной пыли.

Рыжий лес также запрещен самими работниками электростанции, так как он считается сильно загрязненным. Один из рабочих сказал, что разговаривал с русскими солдатами, и некоторые из них даже не слышали о Чернобыльском взрыве в 1986 году.

ДИПЛОМАТИЯ

Сдвиг в переговорах. Россия ограничит атаки на Киев

Встреча президентов двух стран может состояться после встречи российских и украинских переговорщиков в Стамбуле, заявил глава украинской делегации Михаил Подоляк. Российский переговорщик охарактеризовал переговоры как конструктивные. Он заявил, что его страна ограничит нападения на Киев и Чернигов.

Украина выступила с предложением о гарантиях безопасности. Если Украина подвергнется нападению, а дипломатия потерпит неудачу, подписавшие соглашение стороны должны предоставить военную помощь и закрыть воздушное пространство. Если эти гарантии сработают, Киев согласится на нейтралитет. Но сначала должно быть перемирие.

Однако для Украины условием является то, что любое соглашение должно быть одобрено украинским народом на референдуме.

Вопрос Крыма будет решаться в будущем, в течение 15 лет будет действовать статус-кво, но в течение этого времени будет обсуждаться будущий статус Крыма и Севастополя.

ЭКОНОМИКА

Польша не будет импортировать уголь из России

Правительство Польши одобрило законопроект, запрещающий импорт угля из России. Польша импортирует около пятой части потребляемого ею угля, в основном из России.

В России нет косметической продукции J&J

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) прекратит поставки косметической продукции в Россию. Однако она будет продолжать снабжать страну лекарствами и предметами медицинского назначения.

СПОРТ

Россия и Беларусь исключены из мирового биатлона. Они наносят ущерб репутации спорта, утверждает IBU

В связи с российской военной агрессией, которая также происходит с территории Беларуси, Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов IBU принял решение исключить обе страны из своих рядов. Согласно пресс-релизу IBU, решение вступает в силу сегодня. После начала войны национальным командам обеих стран было запрещено соревноваться до конца прошлого сезона.

"Обе федерации (Россия и Беларусь) нарушили гуманитарные обязательства для стран-членов по правилам IBU. Союз биатлонистов России наносит ущерб репутации биатлона, а их активное членство подорвет усилия IBU", - говорится в заявлении.

Бывший победитель Премьер-лиги хочет бежать из России, но лига пресекла его действия

Из-за продолжающейся войны в Украине ФИФА и УЕФА разрешили игрокам, выступающим в украинских или российских лигах, уезжать для участия в других лигах даже вне официального трансферного окна. Этим исключением хотел воспользоваться бывший победитель премьер-лиги сезона 2016/17 в составе "Челси" нигериец Виктор Мозес, который в настоящее время играет в московском "Спартаке".

Им интересовался английский «Бернли» из первой лиги, но премьер-лига остановила его. Она не разрешила передачу на том основании, что это подорвет "честность спорта". Дальше она не захотела комментировать свое решение.

В нашем доме живут русские оккупанты! Знаменитый боксер Усик сбежал с семьей в Чехию

Несколько дней назад украинский боксер Александр Усик принял предложение покинуть охваченную войной Украину. Первые шаги привели его не в родной украинский город Ворзель, находящийся под российской оккупацией, а в Чехию. Он и его семья проводят последние дни в столице и даже посетили демонстрацию в поддержку Украины.