Новости с войны в Украине 28.7.2022

Под Киевом слышны взрывы, россияне ударили по инфраструктуре

Как минимум два взрыва прогремели в окрестностях Киева в четверг утром, пишет сайт "Украинская правда" со ссылкой на начальника района Алексея Кулебу. Российские войска нанесли ракетный удар по городу Вышгород Киевской области.

«Утром противник нанес ракетный удар по одному из населенных пунктов Вышгородского района. Местная инфраструктура была обстреляна. В настоящее время устанавливается, были ли жертвы теракта", - сказал Кулеба.

Россияне обстреляли Черниговскую и Харьковскую области

По Зябровке у белорусско-украинской границы утром в четверг было выпущено около 25 ракет, одна из которых попала в Гончаровск Черниговской области, пишет сервер "Украинская правда".

Всего в лесистой Черниговской области должно было упасть девять ракет. Утром в четверг российские войска вновь обстреляли город Чугужив в Харьковской области. Первая информация говорит о разрушении жилых домов, количество пострадавших уточняется. Мэр города Галина Минаева просит жителей ограничить передвижение по городу и не приближаться к убежищам.

В Херсоне убили двух коллаборационистов-милиционеров

В Херсоне на юге Украины, который контролируют российские войска, в среду взорвался автомобиль с двумя полицейскими, сотрудничающими с российскими оккупантами. Один из милиционеров погиб, сообщила сегодня на своем сайте газета «Украинская правда» со ссылкой на данные украинской военной разведки.

Украинские порты снова начинают работать

Три порта на черноморском побережье Украины вновь начинают функционировать и готовятся к возобновлению судоходства, подтвердили в среду украинские военно-морские силы, сообщает агентство УНИАН. Возвращаются к работе порты в Одессе, Черноморске и Южном.

Прибалтика готовится к нападении России. Они хотят HIMARS как Украина

Успех мобильных ракетных комплексов HIMARS в борьбе с российскими войсками в Украине принципиально повысил их востребованность в других странах. Латвия отправила запрос в США на закупку нераскрытого количества систем, совместный проект с Эстонией и Литвой. Пятьсот HIMARS уже заказаны Польшей.