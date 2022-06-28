Новости с войны в Украине 28.6.2022

Российская ракета попала в торговый центр Кременчуга, полный людей

Российская ракета в понедельник поразила торговый центр в украинском городе Кременчуг, где в тот момент находилось более тысячи человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По меньшей мере 18 человек погибли, еще 59 человек отделались ранениями. Пожарные и солдаты продолжают поиски выживших. Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин на коммуникационной платформе Telegram заявил, что пока рано говорить об окончательном количестве жертв.

Харьков в понедельник снова подвергся обстрелу

Под российским огнем в понедельник оказался и второй по величине украинский город Харьков на востоке страны. В результате обстрела погибли пять человек и 22 получили ранения. Среди пострадавших, по словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, есть пятеро детей.

Бои за Лисичанск продолжаются

Восемь человек погибли и еще 21 получил ранения в результате российского обстрела в понедельник украинского города Лисичанск, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Лисичанск - последний крупный город, удерживаемый украинской армией в Луганской области на востоке страны. По словам одного из представителей пророссийских сепаратистов из непризнанной международным сообществом Луганской Народной Республики, в городе вспыхнули уличные бои. Это утверждение не может быть проверено из независимых источников.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило, что Россия находится в состоянии дефолта

Россия неплатежеспособна, подтвердило в понедельник вечером международное рейтинговое агентство Moody's. Это первое заявление от признанных властей, которые могут это сделать. В воскресенье вечером истек срок, в течение которого Москва должна была выплатить 100 миллионов долларов из иностранных облигационных займов. Хотя россияне утверждают, что у них есть деньги для погашения долга, но они не могут осуществить платежи из-за западных санкций.

Отношения с Россией не могут вернуться к временам до нападения на Украину, сказал Шольц

Россия своим военным вторжением в Украину настолько пошатнула международный порядок, что отношения с Москвой не могут вернуться к состоянию до вторжения. Сегодня на саммите G7 крупнейших мировых экономик в баварском альпийском замке Эльмау об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он повторил, что Украина может продолжать полагаться на помощь Запада.

"Мы, как G7, разделяем мнение, что это глубоко изменит международные отношения на очень долгое время. Поэтому ясно, что в отношении России возврат ко времени, предшествовавшему российскому вторжению в Украину, невозможен", - сказал Шольц. Он подчеркнул, что единственно правильной позицией запада в этой ситуации является единство и сотрудничество.