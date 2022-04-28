Новости с войны в Украине 28.4.2022

Вице-президент российского банка отправился в Киев воевать на стороне украинцев

Вице-президент российского банка "Газпромбанк" Игорь Волобуев бежал из России в Киев, где вступил в местную территориальную оборону, сообщает Moscow Times. Волобуев также заявил, что смерть Владислава Аваева, бывшего первого вице-президента Газпромбанка, была инсценирована.

Южная Корея готова перенаправить часть поставок газа в Европу

Южная Корея готова к лету перенаправить часть поставок газа в Европу, где ситуация на рынке неопределенна в связи с украинским кризисом. Она должна сделать это по просьбе Соединенных Штатов или европейских стран. Как сообщает Reuters, об этом в среду сообщил источник, знакомый с ситуацией. Южнокорейские СМИ еще в феврале сообщили, что местные власти рассматривают возможность того, чтобы Сеул поделился своими запасами сжиженного природного газа (СПГ) с Европой.

Российские солдаты изнасиловали 11-летнюю девочку

11-летняя девочка из Гостомеля была изнасилована российскими солдатами, когда она тайком вышла за цветами. Ребенок помнит только начало. "Когда ее повалили на землю, она уже ничего не помнит", - заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. В первой половине апреля она получила около 400 сообщений о сексуальном насилии, включая изнасилования, совершенные российскими солдатами в Украине.

На Донбассе готовится референдум

В двух пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины готовится референдум об их присоединении к России, пишет портал Meduza со ссылкой на свои три неназванных источника, близких к Кремлю. По данным портала, голосование запланировано на середину мая.

Россия вводит рубль в завоеванном Херсоне

Херсонская область на Украине, оккупированная российскими войсками с марта, с 1 мая начнет использовать российский рубль в качестве своей валюты. Переходный период продлится до четырех месяцев, до этого времени будет разрешено использовать обе валюты, после чего будет осуществлен переход на рубль. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено.