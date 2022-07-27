Новости с войны в Украине 27.7.2022

Украина обстреливает мост в оккупированном Херсоне, россияне его перекрыли

Украинцы продолжают регулярно обстреливать стратегически важный Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Власти подконтрольного России города полностью перекрыли мост в среду, сообщает ТАСС.

Украинская армия пытается повредить мост, чтобы он стал непроездным. Уже как минимум неделю его регулярно атакуют поставленными ракетными установками HIMARS. Антоновский мост имеет стратегическое значение, так как по существу представляет собой единственный вариант снабжения территории за рекой Днепр.

Бахмут снова оказался под огнем

Из за обстрела Бахмута в семь утра появились потерпевшие. Пострадал двухэтажный отель. На месте крушения обнаружен один погибший, еще четверо получили ранения, среди них был спасенный мужчина, которого пришлось госпитализировать. Под завалами находится еще один человек, с которым спасатели поддерживают связь.

Россия пытается остановить продвижение Украины на юге

Российские войска пытаются остановить продвижение украинских войск на юге страны в районе устья реки Буга в Херсонской и Николаевской областях. Это следует из состоявшегося в среду брифинга украинского Генштаба. Бои на Донбассе продолжаются.

По данным украинского генерального штаба на юге Украины, российские военные развертывают большое количество беспилотников, чтобы лучше отслеживать и реагировать на украинские наступления.

Россияне восстановили подразделения милиции« Беркут»

Российские войска в сотрудничестве с украинскими коллаборационистами создали в оккупированной Херсонской области формирования, напоминающие бывшие подразделения «Беркут», сообщила украинская контрразведка (СБУ). Подразделения «Беркут» стали символом полицейского насилия, которое украинский режим учинил над собственным народом на площади Независимости во время Евромайдана в 2014 году.

Поставки газа от «Газпрома» сегодня упадут до 20 процентов

Российский газовый гигант «Газпром» в среду ограничит поставки газа до 33 млн кубометров в сутки, сообщила российская компания. Таким образом, газопровод будет использоваться только на пятую часть своей мощности. Газпром обосновал это техническими проблемами с турбинами, по мнению Германии это политическое решение.