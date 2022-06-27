Новости с войны в Украине 27.6.2022

Российская армия пытается блокировать Лисичанск

Российские войска пытаются блокировать Лисичанск с юга. Украинская армия объявила в понедельник, что российские войска при поддержке артиллерии пытаются блокировать с юга Лисичанск, последний крупный город, все еще удерживаемый украинскими войсками в Луганской области.

По данным Генерального штаба, украинская армия остановила продвижение российских войск в направлении Бахмута и в нескольких городах Донецкой области.

Россия продолжает скрытую мобилизацию и имеет нового командующего

Россия, согласно анализу Института изучения войны (ISW), продолжает проводить "скрытую мобилизацию". Кроме того, у армии появился новый командующий. Вооруженные силы на Украине в настоящее время возглавляет заместитель министра обороны генерал-полковник Геннадий Жидко, который сменил Александра Дворникова.

По данным ISW, Государственная Дума России объявила о планах пересмотреть поправку к закону о военной службе, которая позволит военным чиновникам предлагать контракты молодым людям сразу после достижения ими совершеннолетия или окончания средней школы. Это избавило бы от необходимости проходить военную службу. Разведывательное управление Украины назвало это "скрытой мобилизацией", из-за которой Украина не может ждать, пока русские исчерпают свой наступательный потенциал.

Большая часть украденного украинского зерна направляется в Крым, выяснила BBC

Россия уже давно сталкивается с обвинениями в краже зерна и других культур у украинских фермеров на территориях, которые сейчас оккупированы российскими оккупационными войсками. Согласно выводам британской BBC, большая часть товара отправляется сначала в оккупированный Крым, а оттуда затем в Сирию или Турцию. По данным Министерства сельского хозяйства Украины, с начала вторжения русские уже украли 400 000 тонн зерна.

Россия неплатежеспособна

Впервые за более чем 100 лет Россия стала неплатежеспособной. то произошло после того, как в воскресенье вечером истек срок выплаты Москвой около 100 миллионов долларов (около 2,3 миллиарда крон) процентов по иностранным облигациям, сообщило агентство Bloomberg. У Москвы есть деньги, чтобы заплатить, но западные страны не хотят этого допускать из-за вторжения российских войск в Украину.

В последний раз Россия находилась в подобной ситуации в 1918 году во время большевистской революции, когда новый коммунистический лидер Владимир Ильич Ленин отказался платить по долгам царской России. Неплатежеспособность Москвы в 1998 году касалась только обязательств в местной валюте.

Учения войск завершатся сегодня, сказал Путин Макрону за четыре дня до вторжения

Стала достоянием общественности стенограмма разговора между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, который состоялся за четыре дня до начала российского вторжения в Украину в феврале этого года. В нем главы двух государств фамильярно обращаются друг к другу, и Макрон призывает Путина успокоить ситуацию на границе с Украиной.

"Мне нужно, чтобы ты мне немного помог. Ситуация на линии соприкосновения очень напряженная. Я вчера звонил Зеленскому, чтобы он успокоился. Я еще раз скажу ему сделать это, чтобы успокоить всех в социальных сетях и украинские вооруженные силы. Но я также вижу, что вам следует успокоить свои передовые силы. Если мы хотим дать диалогу шанс, нам нужно успокоить ситуацию в регионе", - продолжил Макрон.

Президент России сразу же ответил, что учения на границе с Украиной идут по плану и "вероятно, закончатся сегодня вечером", однако войска не будут отводиться от границы до тех пор, пока ситуация на Донбассе не успокоится.