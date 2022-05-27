Новости с войны в Украине 27.5.2022

Российские войска применили ракеты с плоской траекторией полета над Луганской областью

Украинское командование сообщило, что в четверг Россия нанесла несколько ударов ракетами с плоской траекторией полета воздух-воздух Х-59, выпущенных над Азовским и Черным морями, которые были нацелены в основном на Луганскую область. Одна была сбита. Также были сбиты беспилотный разведывательный аппарат «Орлан-10» и боевой вертолет Ка-25.

Аналитики: россияне постоянно наступают

Российские войска неуклонно продвигаются в тяжелых боях на востоке Украины, отвоевывая все больше территории, заявил в четверг Американский институт изучения войны (ISW). Он также сообщил, что россияне хотят создать на оккупированных территориях третью линию обороны от возможного украинского контрнаступления.

Генштаб Украины: Россияне возобновили наступление на Славянск, зажвачен Лиман

Российские войска обстреливают позиции украинских сил, обороняющих Славянск в Донецкой области. Они начали наступление в этом направлении, сообщил в пятницу оперативный пристав украинского Генштаба. Он также признал потерю Лимана и успех россиян под Бахмутом, где украинским войскам грозит осада.

Россия перебрасывает войска и технику из Крыма в Запорожье

Россия перебрасывает войска и военную технику, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», из оккупированного Крыма в оккупированные части Запорожской области Украины, сообщает военная администрация Запорожской области. Есть опасения, что российские войска из Запорожья могут атаковать северное направление и помочь отрезать защитников Донбасса, хотя западные спецслужбы говорят, что Россия больше не планирует крупные осадные операции.

В Харькове погибло семь человек

При обстреле Харькова погибло семь человек, еще 17 получили ранения, в том числе девятилетний ребенок, сообщает областная администрация, передает УНИАН.

Украинцы расследуют 14 тысяч обвинений в военных преступлениях

Прокуратура Украины расследует почти 14 тысяч обвинений в военных преступлениях, совершенных российскими войсками, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, власти ежедневно получают 100 - 200 новых сообщений, пишет сервер Би-би-си.