Новости с войны в Украине 27.4.2022

Русские интенсивно атакуют на востоке Украины

Днепропетровская область стала объектом интенсивного обстрела в ночь на среду, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на информацию украинского Генерального штаба. Пострадала энергетическая инфраструктура, и на месте вспыхнул сильный пожар. Российские войска продолжают наступление на востоке Украины с целью захвата контроля над всем Донбассом и сохранения наземного доступа к Крыму, сообщил в среду утром украинский военный штаб.

Вымышленная история на Russia Today

Государственное российское телевидение Russia Today представило интервью с девушкой по имени Лиза, которая утверждала, что ее исключили из Карлова университета в Праге после нападения России на Украину, потому что она русская. Она должна была изучать социологию. Чешское радио проверило информацию и обнаружило, что ни один студент с таким именем не учился в университете.

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию

Российская газовая компания Газпром полностью прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за неплатежей этих стран за газ в рублях, сообщает информационное агентство ТАСС.

Рост цен из-за войны продлится три года, предупреждает Всемирный банк

Война на Украине вызовет рост цен на продовольствие и энергоносители, который продлится в течение трех лет, предупредил во вторник Всемирный банк. Его высказывания вызывают опасения, что ситуация вернется во время нефтяного кризиса середины 1970-х годов, когда экономический рост был слабым, а инфляция в то же время высокой.

В России не будет проводиться чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права проведения чемпионата мира в следующем году, который должен был состояться в Санкт-Петербурге в мае 2023 года.