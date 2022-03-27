Новости с войны в Украине 27. 3. 2022

Зеленский просит оружие

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к поставкам истребителей, танков и другого тяжелого вооружения, чтобы украинская армия смогла освободить Мариуполь.

Байден предупредил о долгой войне

В своем выступлении в Варшаве, Польша, президент США Джо Байден предупредил, что необходимо готовиться к долгой войне. Он не считает русских врагами, по его мнению, виноват президент России Владимир Путин. Министр иностранных дел Энтони Блинкем тогда добавил, что США не хотят менять режим нигде в мире. Министры обороны и иностранных дел Украины встретились со своими американскими коллегами в Варшаве в субботу.

Бомбардировка Львова

Львов в субботу обстреляли пятью ракетами, жертвами стали пять человек. Загорелся склад горючего. Во Львове после теракта задержан мужчина, подозреваемый в передаче россиянам координат возможных целей. Москва заявила, что нанесла удар по заводу во Львове по ремонту и модернизации систем ПВО «Тор» и С-125, а также по ракетному складу под Киевом.

Мариуполь не пал

Осажденный порт Мариуполь, подвергающийся нападениям с момента вторжения в Украину, до сих пор не попал в руки агрессора, заявил его мэр Вадим Бойченко. В субботу российские войска также обстреляли ядерный исследовательский центр в Харькове. Размер ущерба не может быть определен из-за продолжающихся боевых действий вокруг объекта.

Эвакуация гражданского населения

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещуковой, в субботу из осажденных украинских городов эвакуировали 5208 человек, открыли все десять гуманитарных коридоров.

Дети-жертвы

По данным Генеральной прокуратуры Украины, с начала российского вторжения в Украине погибли 139 детей и 205 получили ранения. Чешские солдаты доставили по воздуху из Польши в Прагу 18-месячную украинскую девочку, которая получила ожоги 60 процентов тела. В Украине, столкнувшейся с российским вторжением, невозможно было ей обеспечить необходимый профессиональный уход.

Самопровозглашенная Луганская Народная Республика хочет присоединиться к России

Просепаратисты на востоке Украины в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) планируют вскоре провести референдум о присоединении к России.

Демонстрация в Праге

Русские, живущие в Чехии, демонстрировали в Праге против Российской инвазии. В центре города их было около 3000. Символом стал российский флаг с белой полосой вместо красной.