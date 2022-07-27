Новости с войны в Украине 26.7.2022

Россия продвигается к югу от Бахмута, захватывает Углегорскую электростанцию

Российская армия незначительно продвинулась в южном направлении на Бахмут в районе Углерорской ТЭС. Украинские солдаты, по-видимому, вышли из нее спустя два месяца, сообщил Институт изучения войны (ISW). Защитникам же удалось отбить атаки в направлении Краматорска. В городах Луцк и Ковель белорусские вооруженные силы провели аэрофотосъемку с применением беспилотных летательных аппаратов, добавили в Генштабе Украины.

Российские солдаты обстреляли Харьков и юг Украины

В ночь на вторник российская армия нанесла ракетные удары по южному побережью Украины и по Харькову на востоке страны, сообщает российская Би-би-си со ссылкой на украинских официальных лиц. В Одесской области ракеты попали в жилые дома, а в Николаевской — в инфраструктуру в портах и в самом Николаевском областном центре. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Пятнадцать российских солдат смотрели ночью фильм на крыше танка. Их сбил дрон

На прошлой неделе украинский беспилотник сбил российский танк Т-72, на крыше которого 15 российских солдат смотрели фильм. Все погибли. В воскресенье украинская контрразведка опубликовала видео с момента взрыва, в том числе запись телефонного разговора одного из российских солдат, который позже убирал трупы.

В Украину прибыли первые гепарды из Германии

Германия начинает поставки зенитных самоходных установок Flakpanzer Gepard. Украина получила первые три в понедельник, они уже есть в распоряжении вооруженных сил. В первой партии должно прибыть 15, всего прибудет 30, сообщил украинский сервер «ЕвроПравда» со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

Страны ЕС договорились о правилах ограничения потребления природного газа

В связи с ожидаемым сокращением поставок газа из России страны Евросоюза согласовали правила ограничения потребления этого сырья на предстоящий отопительный сезон. Об этом после первой части встречи союзных министров энергетики сообщило председательство Чехии в Совете ЕС.