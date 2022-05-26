Новости с войны в Украине 26.5.2022

Наемников из группы Вагнера судят за пытки и убийства

Троих членов так называемой ЧВК Вагнера обвинили в убийстве мирных жителей в Киевской области. Таким образом, они стали международными наемниками, которые предстанут перед судом за возможные военные преступления, совершенные на Украине. Сообщается, что группа Вагнера, основанная в 2014 году для поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины, финансируется влиятельным бизнесменом Евгением Пригожиным, который тесно связан с Владимиром Путиным и находится под санкциями Запада.

Зеленский: Россия стремительно продвигается на восток, нам нужно оружие

Российские силы на востоке Украины быстро продвигаются вперед, признал президент Владимир Зеленский. Запрашивает у западных стран дополнительные поставки тяжелого вооружения, пишет сервер украинской газеты «Правда». Успех новой тактики, выбранной российской армией на востоке Украины, подтверждает и немецкий бригадный генерал в отставке Клаус Виттман. По его словам, 90 процентов Луганской области находится в руках российских войск, пишет сервер еженедельника Focus.

ЕС, Великобритания и США создали группу по расследованию преступлений на Украине

Европейский союз, США и Великобритания создали консультативную группу для оказания помощи Украине по расследованию военных преступлений, совершенных на ее территории во время российского вторжения. Основной целью группы ACA (Atrocity Crimes Advisory Group) будет оказание поддержки Генеральной прокуратуре Украины. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

В братской могиле нашли 150 тел 150 тел

были обнаружены в братской могиле под Лисичанском в Луганской области. Об этом заявил губернатор области Сергей Гайдай. Сейчас тела забирает полиция.