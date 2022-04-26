Новости с войны в Украине 26.4.2022

На востоке Украины усиливаются бои, россияне пытаются окружить украинские позиции

Россия, по-видимому, пытается окружить украинские позиции на востоке Украины, заявило во вторник утром Министерство обороны Великобритании. Идут ожесточенные бои к югу от Изюма, где российские войска пытаются прорваться к городам Славянск и Краматорск. Русские также продолжают обстреливать Харьков.

Нападения на металлургический завод "Азовсталь" продолжаются

Российские атаки на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе не прекращаются. Их обстреливают из танков и пушек. Таким образом, российские войска в максимально возможной степени нарушают приказ главнокомандующего армией президента Владимира Путина, заявил советник президента Украины Алексей Арестович. На металлургическом заводе прячутся защитники города, а также около тысячи мирных жителей.

Русские захватили здание мэрии в Херсоне

Российские солдаты захватили здание мэрии в городе Херсон на юге Украины, сообщил местный мэр Игорь Колыхаев. Портовый город, в котором до войны проживало около 300 тысяч человек, находится под контролем российских войск с начала марта. Русские также планируют провести референдум в Херсоне об отделении региона, но он не будет свободным.

Из Молдавии поступают сообщения о взрывах

С понедельника в молдавском Приднестровье, контролируемом пророссийскими сепаратистами, слышны взрывы. Здание Министерства безопасности было обстреляно, предположительно, из гранатометов. Об этом заявило Министерство внутренних дел в сети Telegram. Во вторник газета The Guardian выступила с информацией о том, что взрывы уничтожили передатчики, использовавшиеся для распространения российских программ.

Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления в Украине

Международный уголовный суд (ICC) присоединится к расследованию возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, с которым уже сотрудничают Польша, Литва и Украина. Об этом в понедельник в пресс-релизе сообщило управление ЕС по судебному сотрудничеству Eurojust.