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Пламя и дым после нападения русских на Харьков Foto: ČTK/AP
Novinky.czNews in RussianНовости с войны в Украине 26. 3. 2022

Новости с войны в Украине 26. 3. 2022

Dnes 16:34
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Пламя и дым после нападения русских на Харьков Foto: ČTK/AP
Новости с войны в Украине 26. 3. 2022

Тяжелые бои к западу от Киева 

Украинские войска ведут ожесточенные бои западнее Киева, откуда пытаются оттеснить российских оккупантов дальше от столицы.

Русские продолжают обстреливать Харьков 

Русские войска продолжают обстреливать и бомбить города Харьков, Охтырку и Чернигов, но не продвигаются вперед. Боятся боев в городах из-за больших потерь.

Россия завершила первую часть войны 

Генштаб России объявил, что завершил первую часть своей операции и теперь сосредоточится на взятии под контроль Донбасса. Он также признал 1351 павших.
Россияне потеряли следующие три самолета над Украиной.

Медведев пригрозил ядерным оружием 

Дмитрий Медведев пригрозил применить ядерное оружие, даже если существованию союзного государства будет угрожать обычное оружие.

Россияне отрицают, что у Шойга был сердечный приступ

Россия опровергла слухи о том, что у министра обороны Сергея Шойга случился сердечный приступ

В Украине уже умерло 136 детей

В Украине уже атаковано 72 медицинских учреждения, за время войны погибло 136 детей.

Картофелевоз в Одессе. Черноморский порт борется против тому, чтобы избежать участи, подобной мариупольской. Некоторые западные чиновники считают, что этот дорогой украинцам город может стать следующим в очереди. Foto: ČTK/AP

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