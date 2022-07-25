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Мужчина у обстрелянного дома культуры в Чугичеве, где прятались мирные жители Foto: Nacho Doce, Reuters
Novinky.czNews in RussianНовости с войны в Украине 25.7.2022

Новости с войны в Украине 25.7.2022

Dnes 14:49
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Мужчина у обстрелянного дома культуры в Чугичеве, где прятались мирные жители Foto: Nacho Doce, Reuters
Новости с войны в Украине 25.7.2022

Российская ракета попала в культурный центр, где прятались мирные жители

Во время обстрела города Чугужив к юго-востоку от Харькова два человека получили ранения, другие могут до сих пор находиться под обломками обрушившихся зданий, сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, ракетный обстрел в Чугуеве поразил в том числе дом культуры, под которым от обстрелов прятались мирные жители.

Херсонскую область могут освободить к сентябрю

Советник главы украинской администрации Херсонской области Сергей Хлан считает, что к сентябрю этого года Вооруженные силы Украины освободят этот регион, имеющий ключевое значение для сельского хозяйства страны. Как сообщает агентство AFP, об этом Хлан заявил сегодня в эфире украинского телевидения. Херсон был первым крупным городом, захваченным российскими войсками после вторжения в соседнюю страну, после чего они получили контроль и над Херсонской областью.

В результате российских терактов погибли 18 украинских медиков

В результате пятимесячного вторжения России на Украину по меньшей мере 18 украинских медиков погибли и более 50 получили ранения. Почти 900 медицинских учреждений были разрушены или повреждены. Об этом сообщает Минздрав Украины.

«С 24 февраля террористическое государство убило по меньшей мере 18 медицинских работников и ранило более 50 человек. Безвозвратно разрушены 123 медицинских объекта, 746 нуждаются в ремонте. Эти данные меняются каждый день», — говорится в сообщении Минздрава Украины в соцсети.

Эвакуированные украинцы возвращаются домой на линию фронта. У них больше нет денег, чтобы жить в безопасности

Десятки тысяч людей, бежавших из Донецкой области вблизи линии фронта, возвращаются, несмотря на то, что в регионе продолжаются боевые действия. Они не могут позволить себе жить в более безопасных местах, пишет агентство AFP. По данным мэрии, около 70 процентов эвакуированных уже вернулись в город Покроковск. Аналогичная ситуация и в Краматорске, который еще ближе к линии фронта.

Ничто не доставляет России больше проблем, чем HIMARS

Некоторые российские информационные источники обращают внимание на медленное продвижение российской армии на Украине и на успешные попадания ракетных установок HIMARS по тыловым и военным объектам россиян. На это, ссылаясь на телеграмм канал «Москва зовет», указывает Институт изучения войны (ИСВ). При этом в аккаунте добавили, что ранее Украина получила несколько ракетных комплексов от западных союзников, но ни один из них не доставил России таких проблем, как HIMARS. Остальное оружие нанесло лишь незначительный ущерб.

Волонтеры разбирают завалы разрушенного здания в Черниговской области Foto: Roman Gritsyna, ČTK/AP

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