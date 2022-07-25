Новости с войны в Украине 25.7.2022

Российская ракета попала в культурный центр, где прятались мирные жители

Во время обстрела города Чугужив к юго-востоку от Харькова два человека получили ранения, другие могут до сих пор находиться под обломками обрушившихся зданий, сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, ракетный обстрел в Чугуеве поразил в том числе дом культуры, под которым от обстрелов прятались мирные жители.

Херсонскую область могут освободить к сентябрю

Советник главы украинской администрации Херсонской области Сергей Хлан считает, что к сентябрю этого года Вооруженные силы Украины освободят этот регион, имеющий ключевое значение для сельского хозяйства страны. Как сообщает агентство AFP, об этом Хлан заявил сегодня в эфире украинского телевидения. Херсон был первым крупным городом, захваченным российскими войсками после вторжения в соседнюю страну, после чего они получили контроль и над Херсонской областью.

В результате российских терактов погибли 18 украинских медиков

В результате пятимесячного вторжения России на Украину по меньшей мере 18 украинских медиков погибли и более 50 получили ранения. Почти 900 медицинских учреждений были разрушены или повреждены. Об этом сообщает Минздрав Украины.

«С 24 февраля террористическое государство убило по меньшей мере 18 медицинских работников и ранило более 50 человек. Безвозвратно разрушены 123 медицинских объекта, 746 нуждаются в ремонте. Эти данные меняются каждый день», — говорится в сообщении Минздрава Украины в соцсети.

Эвакуированные украинцы возвращаются домой на линию фронта. У них больше нет денег, чтобы жить в безопасности

Десятки тысяч людей, бежавших из Донецкой области вблизи линии фронта, возвращаются, несмотря на то, что в регионе продолжаются боевые действия. Они не могут позволить себе жить в более безопасных местах, пишет агентство AFP. По данным мэрии, около 70 процентов эвакуированных уже вернулись в город Покроковск. Аналогичная ситуация и в Краматорске, который еще ближе к линии фронта.

Ничто не доставляет России больше проблем, чем HIMARS

Некоторые российские информационные источники обращают внимание на медленное продвижение российской армии на Украине и на успешные попадания ракетных установок HIMARS по тыловым и военным объектам россиян. На это, ссылаясь на телеграмм канал «Москва зовет», указывает Институт изучения войны (ИСВ). При этом в аккаунте добавили, что ранее Украина получила несколько ракетных комплексов от западных союзников, но ни один из них не доставил России таких проблем, как HIMARS. Остальное оружие нанесло лишь незначительный ущерб.