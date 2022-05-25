Новости с войны в Украине 25.5.2022

В развалинах дома в Мариуполе нашли 200 тел

Около 200 разлагающихся человеческих тел нашли в развалинах одного из разбомбленных домов в Мариуполе. Об этом со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко сообщают Укринформ и Униан. Судя по всему, это были гражданские лица.

Навальный в суде: Я ни вас, ни даже старика в бункере не боюсь

Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию критика Кремля, оппозиционного политика Алексея Навального на его девятилетний срок лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду, сообщают информационные агентства. Навальный отрицает вину и возлагает вину за свое заключение на режим президента России Владимира Путина, которого в суде назвал врагом, предателем и убийцей русского народа.

Россия меняет наступатеьные действия. У нее заканчиваются ракеты

По данным Института изучения войны, наступление России изменилось. По данным института, военные отказались от попыток окружения крупных украинских формирований на востоке Украины и пытаются провести окружение меньшего размера.

Миллионы баррелей российской нефти скопились в море

В настоящее время в море находятся рекордные 62 миллиона баррелей российской нефти типа Urals, поскольку продавцам трудно найти покупателей на эту нефть. Об этом сегодня заявило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Россия на шаг ближе к дефолту

Срок действия исключения истек. С полуночи среды Министерство финансов США запрещает американским банкам и инвесторам принимать облигации от правительства России. Об этом сообщило агентство Рейтер. Таким образом, Россия снова приблизилась к неплатежеспособности.