Новости с войны в Украине 25.4.2022

Бои в Харьковской области

Два человека погибли и еще 14 получили ранения в результате российского обстрела в Харьковской области в воскресенье. По словам местного губернатора Олега Синегубова, один человек погиб в Харькове и еще один в городе Чугуев. Российские силы, сосредоточенные у Изюма в Харьковской области, пытаются атаковать в двух направлениях - Славянск и Барвенково.Они не преуспели ни в одном из них, заявил в понедельник утром украинский Генеральный штаб. Если бы они прорвались к Славянску, то смогли бы окружить часть украинских сил.

Американские министры прибыли в Киев

С визитом в Киев в воскресенье прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Они пообещали Украине прямую и косвенную помощь в размере 713 миллионов долларов и постепенное возвращение американских дипломатов в страну.

Русские потеряли лучших десантников

Россия на Украине потеряла 90 процентов своих лучших десантников, заявил журналист Bellingcat Христо Грозев.

Россия атакует критически важную инфраструктуру

Девять российских ракет поразили критически важную инфраструктуру в Полтавской области к востоку от Киева в воскресенье вечером. Об этом заявил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин. Сирены, предупреждающие о воздушной атаке, прозвучали по всей Украине в 18:50.

Украинцы отпраздновали Пасху

В выходные украинцы отпраздновали православную Пасху. Люди отваживались покидать свои убежища и посещать богослужения несмотря на то, что обстрелы продолжались и в праздничные дни. Солдаты также отпраздновали Пасху на фронте.