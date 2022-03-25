Новости с войны в Украине 25.3.2022

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАИНЕ

Российские управляемые ракеты очень неточны

Процент отказов некоторых высокоточных ракет, используемых российскими военными в Украине, достигает 60 процентов. Такой высокий уровень неудач может пролить свет на то, почему Россия не смогла добиться большего успеха даже через месяц после вторжения в Украину, несмотря на очевидное военное превосходство. По сообщениям, у России заканчиваются высокоточные боеприпасы, и она, скорее всего, будет полагаться на "тупые бомбы" и артиллерию, цитирует Reuters высокопоставленного представителя Пентагона.

Начальник полиции предлагает стать заложником в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя

Генерал украинской полиции Вячеслав Аброськин предложил добровольно сдаться российским солдатам в качестве заложника, если они разрешат эвакуацию детей из Мариуполя. Город на юго-востоке Украины подвергается постоянным обстрелам с начала вторжения, около 90 процентов его территории разрушено. В некоторых районах нет воды и электричества, а российская армия блокирует гуманитарные коридоры.

В руинах театра погибло до 300 человек

В результате авиаудара российской авиации по театру Мариуполя в Украине 16 марта могло быть около 300 жертв, сообщила мэрия в пятницу, сообщает AFP. Под театром находилось убежище гражданской обороны, и заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил после нападения, что в момент нападения там могли находиться от 1 000 до 1 200 человек.

ДИПЛОМАТИЯ

Еще одна резолюция ООН осуждает российское вторжение

Генеральная Ассамблея ООН в четверг подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, обвиняющую Россию в гуманитарном кризисе на Украине. Резолюцию поддержали 140 стран при 38 воздержавшихся. Наряду с Россией, против выступили только Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

G7 предостерегает Россию от использования запрещенного оружия

Лидеры группы экономически развитых стран G7 в Брюсселе предостерегли Россию от применения биологического, химического или ядерного оружия в Украине. В совместном заявлении по итогам встречи на полях сегодняшнего внеочередного саммита НАТО они также заявили, что все страны группы готовы принять украинских беженцев.

Украина выслала белорусских дипломатов

Украина зеркально ответила Беларуси на высылку украинских дипломатов, сообщила на своем сайте газета "Украинская правда" со ссылкой на заявление представителя украинской дипломатии. Таким образом, в белорусском посольстве в Киеве останется всего пять человек.

ЭКОНОМИКА

Показатели российской экономики вернутся на 15 лет назад

Согласно прогнозу IIF (Институт международных финансов), ВВП России упадет на 15 процентов в этом году и еще на три процента в следующем. Таким образом, показатели российской экономики вернутся примерно на 15 лет назад.

Запад пытается отрезать себя от российской нефти

Германия планирует вдвое сократить импорт нефти из России к середине 2022 года. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Министерство экономики Германии. Канада может увеличить экспорт нефти на пять процентов, чтобы помочь улучшить глобальную энергетическую безопасность после вторжения России в Украину, заявил министр окружающей среды Джонатан Уилкинсон.