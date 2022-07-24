Новости с войны в Украине 24.7.

Украина продолжает подготовку к экспорту зерна

Украина продолжает подготовку к возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря даже после российского субботнего ракетного обстрела Одессы. Об этом в Facebook написал министр транспорта Украины Александр Кубраков. Южный украинский порт был поражен российскими ракетами «Калибр» всего через день после того, как Москва и Киев подписали соглашение об экспорте зерна с ООН, в котором Одесский порт играет ключевую роль. По данным украинской армии, сам склад зерна в результате удара не пострадал.

Россия признала нападение на Одесский порт

Россия признала нанесенный в субботу ракетный удар по Одессе, о котором изначально не сообщала. Они утверждают, что он был нацелен на военные объекты и попал в военное судно, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова. Нападение осудили МИД Украины, а также глава ООН Антониу Гутерриш и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Российская армия пыталась захватить Углегорскую электростанцию

Российские силы предприняли многостороннюю атаку в субботу, чтобы получить контроль над Углегорской ТЭЦ, но их попытка была отбита, сообщил в воскресенье утром Генштаб Украины. В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что украинской армии удается шаг за шагом продвигаться в Херсонскую область.

ЕС хочет увеличить поставки газа из Нигерии

Евросоюз ведет переговоры о дополнительных поставках газа из Нигерии. ЕС импортирует 14 процентов от общего объема поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии, и эта доля может более чем удвоиться. Это еще один шаг, который предпринимает ЕС, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

В прошлом году на долю российского газа приходилось примерно 45 процентов от общего объема импорта газа в ЕС и примерно 40 процентов от общего объема потребления газа в ЕС.

Орбан утверждает, что стратегия Запада не работает

Стратегия Запада по поддержке Украины, напавшей на Россию, не работает, новый подход должен быть сосредоточен на мирных переговорах, а не на победе в войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении перед венгерским меньшинством в Румынии.

По его словам, в данных обстоятельствах войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой. Орбан также повторил, что Будапешт не поддержит европейские санкции, связанные с импортом российского газа, — он заявил, что не хочет нанести ущерб экономике страны.