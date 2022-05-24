Новости с войны в Украине 24.5.2022

Российские войска готовят новую операцию по окружению

Российские войска готовятся окружить Северодонецк и Лисичанск, предупредила во вторник британская военная разведка и Генштаб Украины. По данным штаба, Россия усиливает свои войска и укрепляет позиции у Васильевки в Запорожье, готовится возобновить наступление в Запорожье.

Газ перестал поступать на Донбасс

После того, как российские обстрелы повредили магистральный газопровод, газ перестал поступать в города и села Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, сообщает УНИАН. В настоящее время возобновление транспорта газа невозможно из-за продолжающихся боевых действий, сообщает агентство со ссылкой на заявление дистрибьютора.

Путину сделали операцию, чтобы остановить рак

Президент России Владимир Путин должен был пройти операцию во вторник вечером, 17 мая, чтобы остановить рак. Операция прошла успешно и глава Кремля выздоравливает, по информации телеграммы генерала СВР, который утверждает, что получает информацию непосредственно из Кремля. Сообщается, что со вторника все появления Путина на государственной службе были сфальсифицированы, чтобы создать впечатление, что с ним все в порядке. Россия официально отрицает, что ее правитель болен.

Глава украинской разведки: на Путина было совершено неудачное покушение.

Недавно на президента России Владимира Путина было совершено покушение. Попытка была предпринята после вторжения России в Украину, но предпринятые кавказцами действия не увенчались успехом. Об этом в интервью Ukraine Daily Truth заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов. Утверждение Будана не может быть подтверждено независимыми источниками.

Мне стыдно за свою страну, заявил член миссии России при ООН в заявлении об отставке

Борис Бондарев, член миссии России при ООН, подал в отставку в понедельник из-за противодействия войне на Украине. По данным СМИ, в заявлении об отставке он сказал, что ему стыдно за свою страну.

«За 20 лет работы в дипломатии я видел разные поворотные моменты в нашей внешней политике, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, которую Путин ведет против Украины и, по сути, всего западного мира, — это не просто преступление против украинского народа, а, пожалуй, самое серьезное преступление против россиян», — написал он.