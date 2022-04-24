Новости с войны в Украине 24.4.2022

Россияне похитили сотрудников ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила в субботу, что работает над тем, чтобы добиться освобождения ряда членов специальной наблюдательной миссии. Они были задержаны российскими войсками на востоке Украины в Донецке и Луганске.

Силы вторжения обстреливают Луганскую область

Россия обстреливает Луганскую область, восемь человек погибли. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай 24 апреля сообщил в Telegram, что также пострадали два человека, разрушено не менее семи домов и повреждено отделение полиции.

Российские Искандеры в 60 километрах от границы

По данным Генштаба Украины, Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в 60 км от границы с Украиной. Ракеты способны поражать цели с дальностью до 500 километров. Российская армия также обстреливает позиции украинской армии в направлении Донецка из минометов, артиллерии и ракетных установок по всей линии фронта.

Еще одна братская могила под Мариуполем

Еще одно массовое захоронение обнаружено в оккупированном поселке Виноградное под Мариуполем. По данным городских властей, здесь могут быть захоронены не менее 1000 человек.

ЭКОНОМИКА

Shell выходит из проекта на Сахалине

Нефтегазовая компания Shell начала процесс выхода из своего крупнейшего проекта в России — «Сахалин-2». Выход касается разработки месторождений нефти и газа на острове Сахалин. Об этом сообщает Financial Times. Британско-голландская компания, скорее всего, продаст свою долю китайцам.

Дорогие автомобили, направлявшиеся в Россию, остались в бельгийском порту

Около 8000 новых автомобилей дорогих марок застряли в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций, запрещающих поставки в Россию предметов роскоши. Роскошные автомобили последних моделей предназначались для перевозки из Азии в Россию.