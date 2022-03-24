Новости с войны в Украине 24. 3. 2022

Российские потери

По оценкам НАТО, за первый месяц войны погибло от семи до пятнадцати тысяч российских солдат. Это основано на украинских, российских и открытых источников. Пока Москва официально признала только 500 погибших, в российских СМИ появилась цифра 10 000, но статья быстро исчезла. По данным Министерства обороны Великобритании, Кремль мобилизует резервистов.

Применение фосфорных бомб

Российская армия могла применить в ночь со вторника на среду бомбы с белым фосфором, сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина. Британское телевидение ITV сняло кадры, на которых она использует бомбу. Женевская конвенция запрещает применение этого вида оружия в населенных пунктах.

В Брюсселе начался саммит НАТО

Лидеры стран Североатлантического альянса начали внеочередные переговоры. Саммит НАТО в Брюсселе должен одобрить дальнейшее укрепление восточного крыла альянса, включая создание четырех боевых групп в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Лидеры стран также должны взять на себя обязательство по дальнейшему увеличению расходов на оборону.

Завоевание Киева

Российским сухопутным войскам по-прежнему не удается продвинуться к Киеву, украинская армия остановила их в пригороде Бровары, к востоку от столицы. В некоторых районах украинцы даже перешли в наступление. В Киеве во время обстрела города один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Нападения на школы и детские сады

По словам омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, российская армия уже нанесла удары по 600 учебным заведениям, в том числе по 122 детским садам. По словам Денисовой, солдаты против воли вывозят людей из оккупированных районов в Россию, что, по ее оценкам, составляет около 366 000 случаев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что подтвердила 64 случая нападений на украинские медицинские учреждения и персонал с начала российского вторжения. Пятнадцать человек погибли и еще 37 получили ранения. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на данный момент подтвердило 925 смертей среди гражданского населения в Украине, но власти Мариуполя сообщают о 2500 смертях среди гражданского населения только в этом городе. Но реальное число может быть еще больше, поскольку подсчет жертв, чьи тела часто лежат на улицах, делает невозможным постоянные обстрелы. По данным Генеральной прокуратуры Украины, с начала вторжения в стране погиб 121 ребенок и 167 несовершеннолетних получили ранения.

Цензура Google

Роскомнадзор заблокировал Google News. Приложение, по его словам, делает доступными фейковые новости об операции российской армии в Украине. Об этом написало агентство "Интерфакс".

Дипломатия

Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию о гуманитарной помощи Украине, в которой не упоминается роль Москвы. Только Россия и Китай проголосовали "за", сообщает Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский призвал людей во всем мире поддержать Украину и выйти на улицы для демонстрации ровно через месяц после российского вторжения.

Американское оружие направляется в Украину

Соединенные Штаты в ближайшее время отправят в Украину первую партию очередной партии оружия, которую на прошлой неделе одобрил президент США Джо Байден. По словам неназванного представителя Пентагона, которого цитирует Reuters, груз может отправиться уже в четверг. США недавно пообещали Киеву зенитное и противотанковое оружие, а также беспилотники примерно на 800 миллионов долларов.

Украинцы уничтожили российский десантный корабль

В южноукраинском порту Бердянск в четверг украинцы уничтожили крупный российский военный корабль "Орск". На кадрах виден густой дым с судна. По данным ВМС Украины, это десантный корабль. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, виден густой дым, были и взрывы. По сообщениям, также был уничтожен склад топлива. Российская сторона не прокомментировала событие в Бердянске.