Новости с войны в Украине 23.6.2022

Лисичанск под угрозой падения, русские пытаются окружить защитников

Российские войска захватили еще два населенных пункта к югу от Лисичанска и пытаются окружить украинских защитников в этом городе, сообщил в четверг украинский Генеральный штаб. Командование армии заявило, что в направлении атак на Бахмут и Славянск россияне перебросили два танковых подразделения и одну тактическую группировку численностью около батальона.

По данным Американского института изучения войны (ISW), русские усилили свои атаки на дороге Т1130 и захватят Лисичанск в течение нескольких дней.

Украина направила в Северодонецк подкрепление

Украина направила подкрепление в Северодонецк, который уже более месяца является ареной ожесточенных боев с российскими войсками, сообщает Reuters со ссылкой на свидетельство фотографа Александра Ратушняка. Он снял на видео украинское подкрепление, прибывшее в город на надувных лодках.

Украинские войска пытаются освободить остров Змеиный

На украинском острове Змеиный в Черном море продолжаются боевые действия, целью которых является разгром российских оккупантов и уничтожение их техники, сообщило в четверг украинское командование "Юг". Было объявлено об уничтожении еще одной российской системы ПВО "Панцирь С-1".

Британцы и марокканец, приговоренные к смертной казни в ДНР за наемничество, подадут апелляцию

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйдан Аслин, а также марокканец Брагим Саадун, которые были захвачены в плен на Украине и приговорены к смертной казни как наемники 9 июня в сепаратистской непризнанной Донецкой Народной Республике (ДНР), готовят апелляцию на приговор. Об этом заявила адвокат Пиннера Юлия Церковникова. Аслин боится, что его казнят.

Суд считает всех троих мужчин наемниками, все трое являются военнослужащими вооруженных сил Украины, которые вошли в нее до начала российского вторжения. Они прожили в Украине несколько лет, у одного из них есть украинский паспорт. Как военнослужащие, они являются военнопленными в соответствии с Женевскими конвенциями, что отрицают и Россия, и сепаратисты.

Из России бегут ИТ-специалисты, не хватает уже 170 000 человек

информационных технологий массово покинули страну после начала войны в Украине, и сейчас в России не хватает 170 000 таких специалистов. Как сообщает агентство DPA, об этом заявил во вторник заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Совета Федерации, верхней палаты российского парламента.

Зеленский помирился с Орбаном

Венгрия поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС, сообщил во вторник в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. По сообщениям, его разговор с консервативным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном был плодотворным.

Сообщение указывает на улучшение отношений между Киевом и Будапештом, отношения между которыми в последние месяцы были довольно напряженными.