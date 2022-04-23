Новости с войны в Украине 23.4.2022

Больших успехов русские на востоке Украины пока не добились

Российские войска атакуют по линии фронта в Донецкой области на востоке Украины,- сообщил в субботу Генштаб Украины. Российские силы не добились значительных территориальных успехов за прошедшие сутки, несмотря на возросшую активность, поскольку их усилиями продолжают отражать украинские контратаки, предупредила британская военная разведка.

«Азовсталь» находится под огнем России, несмотря на приказ Путина остановить огонь

Около тысячи мирных жителей до сих пор прячутся в тоннелях меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе,у них заканчивается питьевая вода и еда, дети находятся на грани истощения,- об этом сообщила в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова. Несмотря на приказ Владимира Путина остановить огонь, российские оккупанты продолжают обстреливать металлургический завод.

Киев не исключил удара по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признал факт нападения на Крымский мост, соединяющий аннексированный Крым с материковой частью России. В интервью «Радио НВ» Данилов сказал: «если будет такая возможность, мы обязательно это сделаем».

Народный депутат Украины Роман Костенко тогда заявил радио: «Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до него (Крымского моста. - Прим. пер.) достать». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу назвал заявление Данилова «сообщением о возможном теракте».

Атака на Мариуполь — крупнейшая гуманитарная катастрофа века,- заявил украинский премьер-министр

Вторжение в Мариуполь привело, пожалуй, к «крупнейшей гуманитарной катастрофе» этого века. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По данным украинских властей, в результате российской атаки в городе погибло более 20 тысяч человек.