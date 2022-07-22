Новости с войны в Украине 22.7.2022

Украинские ВВС атаковали россиян на юге страны

На юге Украины ВВС Украины нанесли авиаудары по противнику, сообщило в пятницу украинское командование "Юг", отметив, что было уничтожено 35 единиц вражеской и российской военной техники. Целями атак были пять позиций российских войск и склады боеприпасов в Херсонской области. Одна атака привела к пункту сосредоточения российских войск в Николаевской области.

Российские атаки остаются изолированными, их темп не увеличился

Российские войска предприняли несколько ограниченных атак в четверг, но сила атак и размер развертывания не увеличились даже после окончания оперативной паузы, сообщил Вашингтонский институт изучения войны (ISW). Отчет согласуется с пятничным брифингом украинского Генерального штаба.

По его словам, российские войска атаковали к северу от Славянска, в районе Бахмута и Северска, то есть вблизи городов, которые они пытаются захватить. Однако в течение четверга они не добились каких-либо заметных территориальных успехов.

Вербовщики на Донбассе гоняются за мужчинами, как за бездомными кошками, и отправляют их умирать на фронт

Сепаратистские ополченцы в самопровозглашенных народных республиках ДНР и ЛНР на Донбассе активизировали свои усилия по вербовке как можно большего числа мужчин, чтобы восполнить свои потери. Они делают это даже в недавно завоеванных городах, и мужчины из обоих псевдогосударств жалуются, что их преследуют, как бездомных кошек.

В Украинский центр по правам человека написал мужчина из Луганска, который прячется в квартире, чтобы его не забрали: "Как я могу привлечь русских к ответственности в суде? Это нарушение прав человека. С февраля я не могу выйти на улицу, потому что в моем городе патрулируют машины и ищут мужчин. Они преследуют нас, как бездомных кошек. Чеченцы помогают им искать людей из списка."

Россия украла сталь, предназначенную для Европы, заявил украинский Метинвест

Россия украла с оккупированных металлургических заводов Украины сталь на сумму 600 миллионов долларов (около 14 миллиардов долларов), заявил директор крупнейшей украинской металлургической компании Метинвест Юрий Рыженков. По его словам, часть стали предназначалась для экспорта как в Великобританию, так и в континентальную Европу.

Конференция российской оппозиции в Праге обсудит радикальную трансформацию России

В Праге в пятницу официально начинается конференция российской оппозиции, основная часть которой запланирована на субботу. Оппозиционная инициатива "Форум свободных народов России" (Free Nations of Russia Forum) обсудит радикальную реконструкцию этой крупнейшей страны в мире. По словам организаторов, они хотели бы преобразовать Россию на благо ее отдельных народов и регионов.

В недавнем пресс-релизе организаторы заявили, что в то время, как "известные лидеры" российской оппозиции хотят лишь заменить "плохого кремлевского царя на хорошего", на форуме речь идет о радикальной реконструкции России. Они хотят, чтобы она превратилась из авторитарного государства в добровольный союз свободных, независимых и демократических республик, которые обеспечат достойный уровень жизни своим гражданам. Они стремятся деколонизировать, деимпериализировать или депутинизировать Россию. Они также хотят её демилитаризации и отказа от ядерного оружия, которое, по их мнению, только поощряет имперские амбиции кремлевских лидеров.