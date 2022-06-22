Новости с войны в Украине 22.6.2022

Россияне пытаются возобновить наступление на Славянск

Российские войска продолжают попытки захватить административный центр Луганской области, город Северодонецк и Бахмут, сообщил украинский Генеральный штаб. В Северодонецке продолжаются уличные бои. В то же время русские пытаются возобновить наступление на Славянск.

Ситуация на фронте "крайне сложная", признал губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Россия захватила некоторые районы и накопила достаточно резервов для нового крупного наступления.

По данным спецслужб, в России приближается мобилизация

Россия по официальным каналам отрицает, что президент Владимир Путин планировал мобилизацию. Западные спецслужбы, однако, более осторожны и предупреждают, что это произойдет в ближайшее время. Россия, по данным CNN, потеряла до трети своих сухопутных войск, и представители американской разведки публично говорили о том, что Москве будет трудно добиться значительных успехов без политически рискованной всеобщей мобилизации.

По их словам, Кремль борется с тем, что объявление мобилизации было бы, прежде всего, признанием российскими гражданами провала на Украине. Москва, по словам спецслужб, обеспокоена возможными протестами населения. Но с другой стороны, американские и другие западные эксперты не видят признаков того, что решимость российского президента Владимира Путина вести войну ослабла.

Россия провоцирует у границ НАТО

Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. По данным Министерства обороны, это произошло в субботу, когда вертолет пограничной службы МИ-8 в течение двух минут пролетал над Эстонией. Это произошло всего через день после того, как российский корвет нарушил датские территориальные воды. Эстония ответила вызовом российского посла в Таллине.

Правительство Германии опубликовало подробный список оружия, предоставленного Украине

Правительство Германии решило опубликовать подробный список техники и вооружения, которые оно предоставило украинской армии. А также список военной техники, которая готовится и еще будет отправлена Украине. Берлин уже давно подвергается критике за нежелание оказывать военную помощь Киеву.

Украине может понадобиться до триллиона евро на восстановление, считает глава ЕИБ

Украине может потребоваться иностранная поддержка в размере до одного триллиона евро для восстановления после войны. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер. "Я упоминаю триллион, потому что я видел в публичном пространстве суммы, которые я считаю совершенно нереальными, учитывая уровень разрушений в Украине", - сказал Хойер на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне.