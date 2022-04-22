Новости с войны в Украине 22.4.2022

Спутниковые снимки выявили массовое захоронение под Мариуполем

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar, выявили массовое захоронение в селе Мангуш, примерно в 20 километрах от Мариуполя. Длина могилы составляет около 300 метров. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, внутри могут находиться тысячи тел. Газета Kiyv Independent сообщила, что когда советник увидел кадры, он был потрясен тем, насколько большая могила.

Мэрия Мариуполя подсчитала, что в этих могилах россияне могли похоронить от 3000 до 9000 жителей города. Могилы появились на участке рядом с кладбищем в Мангуше в конце марта. На фотографиях от 19 марта еще ничего не видно.

По словам Андрушенко, русские вывозят тела убитых в Мангуш, чтобы скрыть военные преступления.

Потери российских войск не могут быть восполнены вовремя

Украинский Генеральный штаб заявил, что российские войска не в состоянии восполнить потери техники. Тем временем в боях под Донецком потери растут. Поставки оружия тоже cвязаны, российская 150-я мотострелковая дивизия, по имеющейся информации, не получила на март "боевых" средств. Солдаты выражают недовольство и жалуются.

Улица у российского посольства в Праге была официально переименована в улицу "Украинских Героев"

Часть улицы Коруновачни у посольства России в Праге 6, которую Пражский городской совет переименовал в "Украинских Героев", с сегодняшнего дня оснащена уличными указателями с новым названием. Их открыли представители города и Праги 6 вместе с послом Украины Евгением Перебийнисом и представителями посольств других стран.

Российское посольство должно будет начать использовать новое название улицы или использовать в качестве адреса прилегающую площадь Бориса Немцова, ранее названную в честь убитого российского оппозиционного политика.

В пятницу гуманитарных коридоров не будет

В течение пятницы в Украине не будет гуманитарных коридоров, предназначенных для эвакуации мирных жителей из обстреливаемых и осажденных городов, заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе

Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, заявил заместитель председателя комитета по международным отношениям парламента Финляндии Эркки Туомиоя. Большинство жителей поддерживают вступление, сказал он. Депутат Элина Валтонен добавила, что 180 из 200 депутатов высказались "за".