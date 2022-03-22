Новости с войны в Украине 22. 3. 2022

Российские военные стреляли по семьям с детьми

Две семьи, которые пытались бежать на автомобилях из осажденного Мариуполя, были сбиты ракетами, выпущенными российскими войсками вторжения, по данным местной мэрии. По меньшей мере двое детей получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, сообщает The Kyiv Independent.

Украинские войска захватили российские ракеты

Подразделениям украинских территориальных сил удалось захватить 24 ракеты "Ураган". Об этом заявил заместитель командующего подразделениями территориальной обороны Юрий Голодов. Ракеты были переданы украинским солдатам. "Теперь украинская армия обстреливает их российскими ракетами", - говорит Голодов, который играет ключевую роль в повторном использовании военной техники, которую российская армия бросила или украденной у нее. Он возглавляет группу, которая работает на военной свалке в секретном месте в Киеве, где ремонтируют и перекрашивают российскую военную технику для использования украинскими войсками.

У российской армии есть запасы продовольствия только на три дня

У российских оккупантов есть продовольствие и боеприпасы только на три дня. То же самое относится и к топливу. Об этом заявил украинский Генеральный штаб. По его словам, русские не смогли обеспечить поставки топлива войскам, находящимся на линии боевых действий. Генштаб также сообщил, что около 300 российских солдат в окрестностях Сум якобы отказались выполнять приказы и покинули район вместе со своей техникой.

В российском СМИ на некоторое время появилось сообщение о погибших солдатах.

Российская прокремлевская газета "Комсомольская правда" сообщила на своем сайте, что Россия уже потеряла в Украине 9861 солдат и 16153 были ранены. Однако статья, в которой ссылались на данные Министерства обороны России, исчезла со страниц газеты через несколько десятков минут.