Новости с войны в Украине 21.7.2022

Русские не прекращают нападать на города

Российские войска продолжают обстрел Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате нападений по меньшей мере двое человек погибли и 19 получили ранения, в том числе ребенок.

В ночь со среды на четверг Краматорск вновь подвергся обстрелу. Пострадала также школа. Также был обстрелян центр Бахмута, ракета попала во двор дома в Торецке.

Украинское командование сообщает об отражении российской атаки на Углегорскую электростанцию

В среду русские попытались захватить Углегорскую тепловую электростанцию, вторую по величине в Украине, которая находится примерно в 50 километрах к северо-востоку от Донецка. Но украинские войска вынудили их отступить, сообщил украинский Генеральный штаб в утреннем отчете о ситуации на поле боя на 148-й день войны России против Украины.

По данным компании "Энергоатом", которая управляет украинскими атомными электростанциями, русские пытаются проникнуть в машинные отделения Запорожской АЭС, чтобы разместить там свою военную технику и оружие.

Украинцы уничтожили у русских самый современный радар

Вооруженные силы Украины в среду в социальных сетях похвастались успешным ракетным ударом по селу Лазурное в Херсонской области. Предположительно, они должны были вывести из строя самый современный радар русских, который имеется у противника. Русские также могут использовать этот тип устройства для обнаружения ракет, выпущенных украинцами из ракетных установок HIMARS.

На Украине погибло 15 тысяч российских военных, в три раза больше ранено, утверждает глава ЦРУ

Во время российского вторжения в Украину погибло около 15 000 российских солдат и в три раза больше было ранено, согласно оценкам Уильяма Бернса, директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Эта оценка даже выше, чем цифры, которые регулярно публикуют украинские СМИ. По словам американского чиновника, Украина также понесла значительные потери.

ЕС согласовал дополнительные санкции против России

Страны Европейского союза в среду договорились принять новый пакет санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины. Об этом сообщило чешское председательство в Совете ЕС. Европейский блок запретит импорт российского золота и еще больше ограничит вывоз продукции, которая может быть использована в военных целях. В санкционный список также будут добавлены пять десятков российских граждан и несколько компаний.