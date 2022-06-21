Новости с войны в Украине 21.6.2022

Русские борются с партизанами

Крупномасштабная партизанская деятельность осложняет положение русских на завоеванных территориях, заявил Американский институт изучения войны (ISW). Это мешает Москве присоединить эти районы к России. На оккупированных территориях для оплаты был введен рубль, а жителям были выданы российские удостоверения личности.

Россия удерживает сотни мирных жителей в лагерях для военнопленных

Россия удерживает в тюрьмах и лагерях 1500 мирных жителей Украины, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Предполагается, что они находятся в тюрьмах Ростова-на-Дону и Курска, где их содержат как военнопленных.

В боях на Украине погиб 52-летний американец

В Украине 52-летний американец Стивен Забельски был убит в прошлом месяце, который помогал украинской армии защищаться от российского вторжения. По данным агентства Reuters, которое сообщило о его смерти во вторник, это следует из некролога и информации Министерства иностранных дел США.

Защитники удерживают в Северодонецке только химический завод

Российские войска в Северодонецке продвинулись вперед. Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в понедельник вечером заявил, что российские захватчики проникли в местную промышленную зону, где идут бои. Защитники удерживают только территорию химического завода "Азот". Отступление в городе было подтверждено во вторник украинским Генеральным штабом.

ЭКОНОМИКА

Канада и США планируют дальнейшие санкции против России

США и Канада пообещали сотрудничать над введением дальнейших ответных санкций против России, которая почти четыре месяца назад начала вторжение в Украину. По данным агентства Reuters, министры финансов США и Канады Джанет Йеллен и Христя Фриланд заявили об этом после совместной встречи. Политики сообщили, что союзники также ведут переговоры о дальнейшем сокращении доходов Москвы от энергоносителей путем введения верхнего предела цен на российскую нефть.

Российский журналист продал Нобелевскую медаль с аукциона более чем за 100 миллионов долларов. Деньги он направит на помощь украинским детям

Российский журналист, главный редактор оппозиционной газеты "Новая газета" и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов продал с аукциона медаль, связанную с наградой, за рекордные 103,5 миллиона долларов (более 2,4 миллиарда чешских крон). Деньги он жертвует на помощь детям-беженцам из Украины, которые бежали от российского вторжения. Муратов получил престижную награду в октябре 2021 года вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой за свою борьбу за свободу слова.

Инициатива трех морей за предоставление статуса кандидата Украине

Лидеры всех двенадцати европейских стран, участвующих в инициативе трех морей, в понедельник высказались за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе, сообщил немецкий сервер Stern. От имени Чешской Республики на саммите в Риге принял участие Председатель Сената Чешской Республики Милош Выстрчил (ODS), говорится в пресс-релизе канцелярии Сената.