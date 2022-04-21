Новости с войны в Украине 21.4.2022

Защитники Мариуполя просят союзников эвакуировать их из города

Российский ультиматум для оставшихся в осажденном городе войск, чтобы они сдались, ни к чему не привел. Защитники Мариуполя просят союзников вывести их из города. Командир украинской морской пехоты, воюющей в Мариуполе, заявил, что его войска "возможно, имеют перед собой последние дни, если не часы", сообщает британская газета Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский готов обменять российских военнопленных на безопасный проход для мирных жителей и украинских военнослужащих из Мариуполя. Зеленский заявил, что в туннелях завода "Азовсталь", на котором россияне концентрируют свои атаки, прячутся около тысячи мирных жителей. На этом участке также находятся последние защитники Мариуполя.

Русские контролируют 80 процентов Луганской области

По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, русские контролируют 80 процентов территории области. Россия усилила контроль после завоевания города Кременная, где проживает более 18 000 человек. Об этом сообщила газета The Kyiv Independent.

Каспаров изложил условия для "дворцового переворота"

Российский гроссмейстер по шахматам Гарри Каспаров, который входит в число ярых критиков президента России Владимира Путина, изложил условия, которые, по его словам, могут привести к свержению российского лидера в результате "дворцового переворота". Он сказал, что сначала российская общественность и элиты должны понять, что война проиграна.

Люди будут выступать против войны, потому что экономические условия будут ухудшатся. "Итак, военное поражение на Украине, социально-экономический бунт, и у вас есть подходящие условия для дворцового переворота", - сказал Каспаров. Он добавил, что многие члены ближайшего окружения Путина будут искать козла отпущения, и диктатор всегда должен нести вину за все неудачи.