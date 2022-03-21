Новости с войны в Украине 21. 3. 2022

Россияне разбомбили Киевский торговый центр

В воскресенье вечером в Киеве прогремел мощный взрыв. Российская ракета упала на здание торгового центра "Ретровиль" в Подольском районе. Несколько жилых домов в окрестностях также были повреждены. Спасатели обыскивают завалы, сообщается о шести пострадавших, хотя их число может возрасти.

Пострадал химический завод в Сумской области

Еще одной целью российского обстрела стал химический завод на северо-востоке Украины. В ночь с воскресенья на понедельник был поврежден резервуар с аммиаком, который начал протекать. Под угрозой оказались мирные жители в радиусе пяти километров. Утром губернатор Сумской области заявил, что утечка ядовитого аммиака остановлена.

Командир донбасской разведывательной роты ликвидирован

Украинская армия объявила в воскресенье о ликвидации Сергея Машкина, командира разведроты сепаратистской республики Донбасс.

Также было объявлено, что помощник бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который поддерживал российское вторжение и готовил оккупационную администрацию в городе, был убит в своем автомобиле.

Это война Путина, а не России, говорит протестующий российский журналист

Российская журналистка и телепродюсер Марина Овсянникова, которая в понедельник ворвалась в прямой эфир российского государственного телевидения с антивоенным плакатом, призвала своих сограждан осудить вторжение России в Украину. Об этом Овсянникова сказала в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Это война Путина, а не война российского народа", - сказала журналист. По ее словам, Россия сейчас переживает очень "темный и трудный период". "Каждый, кто имеет свое мнение и хочет, чтобы его услышали, должен это сделать. Это очень важно", - призвала она своих сограждан.

СПОРТ

Пловцы протестуют против участия в соревнованиях

К бойкоту чемпионата мира по плаванию из-за участия российских и белорусских спортсменов, которых международная федерация FINA как одна из немногих не исключила из своих соревнований, присоединились как сборная Швейцарии, так и сборная Польши. На такой же шаг решилась и Немецкая ассоциация плавания. "Федерация плавания Германии (DSV) не может принять участие в чемпионате мира, если FINA допустит к старту российских и белорусских спортсменов. Даже если они стартуют под нейтральным флагом, на данный момент это не очень хороший сигнал", сказал агентству DPA президент DSV Марко Тролл



