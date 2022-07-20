Новости с войны в Украине 20.7.2022

Россияне продолжают атаки на украинские города

По меньшей мере десять человек погибли и многие получили ранения в результате обстрелов и воздушных налетов российской армии на украинские города и села. Объектами нападения стали, в частности, города Никополь, Харьков и Одесса.

В Харькове на востоке страны в результате российского огня погибли трое мирных жителей, стоявших на остановке общественного транспорта, в том числе тринадцатилетний мальчик.

Украинцы в Херсонской области повредили один из двух мостов через Днепр

Российские войска добиваются минимальных успехов в наступлении на Донбассе, заявило Министерство обороны Великобритании в ходе очередного утреннего брифинга. В Херсонской области контроль над рекой Днепр будет иметь ключевое значение. Одним из двух маршрутов снабжения является Антоновский мост, который украинцы повредили во вторник.

Ситуация на фронте не меняется. Русские решают проблему пьянства моряков

Ситуация в войне между Украиной и Россией остается неизменной. Это следует из опубликованного в среду отчета украинского Генерального штаба, в котором вновь говорится о сильных обстрелах своих позиций и деревень вблизи фронта и нескольких небольших попытках российских войск прорваться.

В отчете украинского Генерального штаба сообщается, что в российских войсках процветает пьянство. Командование Северного флота России из-за низкого уровня дисциплины и повсеместного пьянства в отдельных формированиях, а также нежелания подчиняться приказу вводит превентивные меры.

Украинское командование: ракетные установки HIMARS помогли стабилизировать ситуацию

Начальник украинского Генерального штаба Валерий Залужный оценил важность поставки американских ракетных установок HIMARS. Как он сообщил в своем Telegram-канале, они пришли в нужное время и помогли стабилизировать ситуацию на фронте.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но находится под полным контролем. Важным фактором, способствующим поддержанию наших обороняемых линий и позиций, стало своевременное прибытие M142 HIMARS (ракетных установок), которые наносят удары по командным пунктам противника, складам оружия, боеприпасов и топлива“, - сказал Залужный.

США внесли Россию в список стран, торгующих людьми, используя даже детей-солдат

Государственный департамент США включил Россию в список стран, которые демонстрируют "политику или модели" торговли людьми, принудительного труда, или чьи вооруженные силы или спонсируемые правительством вооруженные группы вербуют или используют детей-солдат. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ежегодный отчет Госдепартамента о торговле людьми, в котором, по его словам, впервые появился раздел "Торговля людьми, спонсируемая государством".