Новости с войны в Украине 20.6.2022

Украинцы сбили Су-25 и взяли в плен пилота

Украинские солдаты из 72-й механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 переносной зенитной ракетой "Игла" и взяли в плен его пилота. Майор Андрей Федорчук признался на допросе, что он является солдатом-наемником частной военной компании Вагнера и получает 205 000 рублей в месяц (около 85 000 крон), Об этом в Facebook сообщил главный редактор украинского сервера Цензор Юрий Бутусов, и его сообщение подхватили другие СМИ.

Россияне пытаются предотвратить перегруппировку украинских войск

Российские войска в Украине пытаются помешать перегруппировке украинских войск на пяти направлениях, включая Запорожье и Лиман или Авдеевку в Донецкой области, сообщил в понедельник украинский Генеральный штаб.

ЭКОНОМИКА

Экспорт российской нефти в Китай растет

Российский импорт нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордного объема. Китайские фирмы покупают российскую нефть со скидкой после введения западных санкций.

Газ и электричество не станут дешевле

Цены на газ и электроэнергию еще несколько лет будут на высоком уровне. В интервью газете Süddeutsche Zeitung об этом заявил Маркус Креббер, глава немецкой энергетической группы RWE. Росту цен на энергоносители способствовала война в Украине, в настоящее время является основным фактором инфляции в Германии и других странах.

Напряженность в отношениях между Россией и Казахстаном растет