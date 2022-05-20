Новости с войны в Украине 20.5.2022

Россия активизировала наступление на донецком направлении

Российская армия переходит в наступление в районе городов Лисичанск и Северодонецк, объявил украинский Генеральный штаб. Для этого она использует воздушные и артиллерийские атаки. В то же время командование украинской армии утверждает, что одновременно на некоторых участках линии фронта украинские вооруженные силы остановили продвижение оккупационных войск.

Они мне сказали, и я его убил, - российский солдат рассказал об убийстве мирного жителя в украинском суде

Украинская прокуратура требует пожизненного заключения для российского солдата Вадима Шишимарина, обвиняемого в военном преступлении - убийстве мирного жителя. Шишимарин признался в преступлении в среду, даже дал показания в суде в Киеве в четверг.

"По дороге прапорщик Макеев (за рулем) увидел человека, разговаривающего по телефону. Он сказал нам, что тот пытается вызвать армию, и приказал стрелять. Я не выстрелил. Затем другой солдат, сидевший на пассажирском сиденье, начал приказывать мне. Он утверждал, что мы в опасности и не достигнем своих позиций. Затем, когда я увидел человека, я выстрелил из автомата и убил его", - дал показания Шишимарин в четверг.

Защитники "Азовстали" содержатся в тюремной колонии, некоторые вывезены в Россию для обмена

В российский город Таганрог в Ростовской области на берегу Азовского моря были перевезены 89 защитников Мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Существует предположение, что они могут быть обменены на российских пленных. Но еще сотни защитников Мариуполя находятся в лагере для военнопленных. Однако к настоящему времени около половины защитников металлургического комбината сдались, заявил Денис Пушилин, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Русские разрушили Донбасс так, что он напоминает ад, утверждает Зеленский

Донбасс был разрушен российской армией так, что эта бывшая промышленная область на востоке Украины теперь напоминает ад, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в ночь на пятницу. Он обвинил российские войска в стремлении убить как можно больше украинцев и намеренно нанести стране как можно больший материальный ущерб.