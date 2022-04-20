Новости с войны в Украине 20.4.2022

Бои сосредоточены на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской областей украинские силы отразили десять атак. В Луганской области боевые действия продолжаются даже в недавно оккупированном городе Кременная, недалеко от Торского и Зеленой Долины. Под Донецком русские атакуют село Марьинка. Бои также идут вблизи сел Большая Новоселка, Ровнополь и Сторожевое.

Русские почти захватили Мариуполь

Русские пытаются захватить обширную территорию металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. В этом месте прячутся мирные жители и защитники Мариуполя. Предприятие представляет собой последнюю значительную область украинского сопротивления.

Защитники Мариуполя получили очередной ультиматум

Защитники Мариуполя получили очередной ультиматум от России. "Российские вооруженные силы, руководствуясь исключительно гуманитарными принципами, в очередной раз предложили бойцам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить свои военные действия до 20 апреля 14:00 по московскому времени", - заявили в Минобороны России, сообщает Reuters. В то же время должен быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Россия направила 20 000 наемников

Россия направила воевать за украинский Донбасс до 20 000 наемников из Сирии, Ливии и других стран, написала газета The Guardian со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Среди них есть наемники из частной группы Вагнера.

Китайская делегация посетит европейские страны

Китайская делегация посетит восемь стран Центральной и Восточной Европы в ближайшие дни, чтобы ослабить опасения по поводу связей Пекина с Москвой и нежелания осудить вторжение России в Украину. Об этом написала гонконгская газета South China Morning Post. Она посетит Чехию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Словению, Эстонию, Латвию и Польшу.

Россия уничтожила инфраструктуру на 100 миллиардов долларов

Россия уничтожила в Украине инфраструктуру на 100 миллиардов долларов, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Российские солдаты разрушили до 30 процентов инфраструктуры страны. Разрушено или повреждено более 300 мостов, более 8000 километров дорог нуждаются в ремонте или восстановлении, и это также относится к десяткам железнодорожных мостов.