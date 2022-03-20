Новости с войны в Украине 20. 3. 2022

Призыв в российскую армию на Донбассе

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Россия начала набор в свою армию завербованных из Донбасса на востоке Украины. По словам Николенко, это недопустимое нарушение международного права, в том числе Женевских конвенций.

Десятки погибших детей

Согласно последнему докладу ООН, за последние три недели российского вторжения в Украину было убито не менее 847 мирных жителей, в том числе 64 ребенка. Еще 1399 человек получили ранения.

Очередной взрыв убежища в Мариуполе

Российская армия в субботу разбомбила художественную школу в Мариуполе, Украина, где скрывались 400 человек, сообщает Reuters со ссылкой на городской совет. На этой неделе российская армия уже бомбила гражданское убежище под Мариупольским театром.

Россия не обращает внимания на своих погибших, заявил Зеленский

В Украине уже погибли 14 тысяч российских солдат, а у себя на родине этого не замечают, заявил президент Владимир Зеленский в ночном обращении к нации. По его словам, передняя линия боевых действий «усеяна трупами российских солдат». В своем выступлении Президент высоко оценил способности и воинственность украинцев. Он назвал российскую армию и ее командиров недееспособными.

Чернигов взывает о помощи

Город Чернигов сталкивается с систематическими обстрелами и бомбежками, пишет агенство УНИАН со ссылкой на слова мэра Владислава Атращенко. Инфраструктура города полностью разрушена. Электричества нет, тепла нет, воды у людей нет, — описывает мэр. По его словам, это абсолютная гуманитарная катастрофа. Город срочно просит о помощи.

ЭКОНОМИКА

Австралия запретила экспорт алюминия в Россию

Австралия запретила продажу алюминия и алюминиевых руд в Россию. Это реакция на «безжалостную и незаконную агрессию» России против Украины. Своим решением правительство Австралии хочет ограничить возможности России по производству алюминия, который является одной из основных составляющих российского экспорта и одновременно ключевой составляющей в производстве оружия и боеприпасов. Импорт алюминия из Австралии покрывает пятую часть потребностей России.