Новости с войны в Украине 2.8.2022

США обвинили Россию в использовании «ядерного щита»

Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании крупнейшей украинской атомной электростанции в Запорожье в качестве «ядерного щита», поскольку она, по сути, разместила там военную базу. Украинцы логически не могут отстреливаться, иначе возникла бы угроза ядерной катастрофы, цитирует Reuters госсекретаря США Энтони Блинкена.

Русские временно останавливают наступление на Славянск, перебрасывая войска на Запорожье

Российская армия перебрасывает свои войска с севера Донецкой области в Запорожье и временно приостанавливает наступление на Славянск. По мнению аналитиков, переброска войск в Запорожскую область свидетельствует о том, что контрудар украинской стороны не ограничивается Херсонской областью, а, скорее всего, будет проходить по всему южному направлению.

Россия продолжает обстреливать Бахмут и Николаев

Обстрел российской артиллерии по городам Бахмут и Николаев продолжился ночью, сообщило утром руководство украинской армии. Местные власти Николаева сообщили о взрывах утром в городе, по меньшей мере один человек пострадал, пишет The Kyiv Independent.

Дуда сравнил вторжение России в Украину с зверствами нацистов в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда сравнил нынешнее вторжение России в Украину со зверствами, совершенными нацистами во время Варшавского восстания. Он сделал это на выставке, сравнивающей судьбу польской столицы с украинским Мариуполем. Об этом в понедельник сообщили в администрации президента.

Великобритания передаст Украине военный корабль

Великобритания готовится перебросить военный корабль в Украину. ВМС уже на нем проходят обучение. Об этом в интервью Суспильному заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Украина увеличила экспорт сельхозпродукции в июле

В июле Украина экспортировала три миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что большинство ее черноморских портов были заблокированы российскими оккупантами. Об этом сообщает Украинская ассоциация предпринимателей агропромышленного комплекса (УКАБ) в Facebook в понедельник. По сравнению с июнем экспорт увеличился на 12 процентов, в том числе экспорт зерна увеличился на 21 процент до 1,7 миллиона тонн.