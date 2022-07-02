Новости с войны в Украине 2.7.2022

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции под Харьковом

Российские силы вторжения пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области на востоке Украины. Несколько городов к востоку от Харькова стали объектом обстрелов российской артиллерии. Об этом в субботу в своем очередном утреннем отчете о развитии боев заявил Генштаб Украины. Российские вооруженные силы также продолжают попытки окружить Лесичанск.

Николаев сотрясали взрывы

Сильные взрывы прогремели в городе Николаеве на юге Украины в субботу утром. Об этом мэр сообщил в социальной сети Telegram и призвал людей оставаться в приютах. Происхождение взрывов не ясно. В пятницу не менее 21 человека, в том числе 11-летний мальчик, погибли в результате попадания российских ракет в жилой дом под Одессой.

Сложный выбор предстоит учителям в Украине, когда они принимают диктат Москвы, они становятся колаборантами

Москва приказала украинским учителям с оккупированных территорий в ближайшие недели подписать документ о том, что они будут преподавать по российской программе. Это ставит многих в затруднительное положение. Если они не подпишут, то потеряют работу и могут столкнуться с дальнейшим возмездием со стороны российских оккупантов. Если они подпишутся, то могут быть наказаны украинскими властями, которые расценивают обучение по российской программе как сотрудничество с врагом.

Киеву удалось восстановить связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ

Через два дня украинской государственной компании «Энергоатом» удалось восстановить связь между системами Запорожской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом со ссылкой на Энергоатом сообщило агентство Reuters. Крупнейшая украинская АЭС была оккупирована российскими войсками во время вторжения на Украину 4 марта. Связь между электростанцией и МАГАТЭ, которое проверяет данные с оккупированного объекта, не работала из-за отключения телефонных операторов в оккупированных Россией районах.

Экономика России рушится, показала новая статистика

Российская экономика постепенно рушится, пишет американский еженедельник Newsweek. Данные Росстата показывают, что производство упало во многих отраслях, от автомобилей до бытовой техники. В розничной торговле также зафиксирован спад.