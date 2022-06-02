Новости с войны в Украине 2.6.2022

Восток Северодонецка находится под контролем России

Российская армия контролирует восточную часть города Северодонецк, заявил украинский Генеральный штаб, сообщает информационное агентство "Униан". За город продолжаются бои.

В Харькове погибли два человека

Во время ночного обстрела Харькова в районе Салтовка погибла одна женщина и один мужчина был ранен, когда артиллерийский снаряд попал в здание школы. Три другие женщины были извлечены из-под обломков без травм. Обстрелам также подверглись Киевский и Слободской районы.

В России оказались 200 тысяч украинских детей, Зеленский говорит о похищении

Президент Украины Владимир Зеленский в среду обвинил Москву в том, что среди украинцев, которых вывезли в Россию против их воли, есть 200 тысяч детей. Эти цифры соответствуют количеству детей, которые, по данным российских властей, оказались в России. Но русские называют это эвакуацией.

У русских заканчиваются беспилотники

Российским силам на Украине не хватает беспилотников, заявил в четверг украинский Генеральный штаб. По его словам, именно поэтому российская армия уже выводит беспилотники, которые принадлежат МЧС и используются спасателями.

Жители Херсона обвиняют российских солдат в пытках, сообщает BBC

Жители Херсона, который в марте во время вторжения в Украину был оккупирован Россией, обвиняют российских солдат в пытках. Показания, согласно которым россияне избивают, калечат и похищают местных жителей, от жителей южноукраинского города получил новостной сервер BBC.

Врач из Херсонской больницы сообщил, что на дежурстве он видел следы поражения электрическим током, следы связывания или удушения, а также ожоги на руках и ногах. "Среди самых худших были ожоги на гениталиях, огнестрельное ранение в голову изнасилованной девушки и ожоги от утюга на спине и животе. Пациент рассказал мне, что к его паху были прикреплены два провода от автомобильного аккумулятора, и ему сказали встать на мокрую тряпку", - добавил врач на условиях анонимности.