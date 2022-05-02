Новости с войны в Украине 2.5.2022

Русские выводят войска из Мариуполя, они нужны им в другом месте

Российская армия перебрасывает войска и вооружение из Мариуполя на северо-восток, чтобы создать лучшие условия для наступления на Славянск и Северодонецк. В Попасную была переброшена батальонная тактическая группа из Мариуполя. На территориях Луганской и Запорожской областей российская армия усиливает противовоздушную оборону. Тем временем продолжается эвакуация мирных жителей с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Швеция и Дания вызывали послов России в связи с нарушением воздушного пространства

Швеция и Дания вызывали послов России из-за нарушения воздушного пространства двух скандинавских стран. В пятницу вечером российский разведывательный самолет пролетел вблизи датского острова Борнхольм, а затем нарушил воздушное пространство Швеции.

Россия блокирует экспорт зерна из Украины

Украина может потерять десятки миллионов тонн зерна из-за российской блокады черноморских портов, что вызовет продовольственный кризис в Европе, Азии и Африке, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По данным некоммерческой организации UNFPA, в настоящее время в украинских портах заблокировано почти 4,5 миллиона тонн зерна.

Германия поддерживает эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Германия в ответ на вторжение России на Украину поддерживает возможность введения общего эмбарго Европейского союза на импорт нефти из России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире ночного шоу телеканала ARD. Однако Венгрия не намерена поддерживать санкции на уровне ЕС в отношении российских нефти и газа.

Война на Украине повлияет на российский экспорт вооружений

Конфликт на Украине и связанные с ним санкции серьезно ограничат экспорт российского вооружения, заявил турецкий военный эксперт Арда Мевлютоглу. По его словам, продукция российского оборонно-промышленного комплекса потеряет конкурентоспособность, в основном это будет касаться передовых вооружений, таких как системы ПВО или крылатые ракеты.