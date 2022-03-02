Новости с войны в Украине 2.3.2022

Обстрел Харькова продолжается

В результате российского обстрела Харькова за последние 24 часа погиб по меньшей мере 21 человек и более ста получили ранения, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В городе в ночь со вторника на среду высадились российские десантники.

Наступление российской армии на Киев остановилось

Военная колонна протяженностью 64 километра, направлявшаяся в Киев, остановилась в понедельник днем. По мнению Пентагона, это может быть связано с логистическими проблемами. В некоторых подразделениях не хватает припасов. Одна из причин заключается в том, что русские перегруппировываются и меняют план.

Российские войска уничтожают Мариуполь

С вечера вторника город на юге Украины находится под обстрелом российской артиллерии. Город с населением около полумиллиона жителей остался без тепла и воды после воздушного налета. Среди пострадавших есть дети.

Уже погибло более 2000 мирных жителей

Неделя войны уже унесла жизни более 2000 мирных жителей. Украинские власти заявили, что сотни жилых зданий, больниц и объектов инфраструктуры были разрушены.

Россия хочет поставить Януковича на пост президента Украины

Бывший пророссийский президент Украины Виктор Янукович находится в Минске, и Кремль готовит его к "спецоперации". Россия, согласно одному из сценариев, попытается объявить экс-президента "президентом Украины". Янукович ранее был осужден за государственную измену в Украине.

ЭКОНОМИКА

Airbus и Boeing прекратят поставки запасных частей к самолетам в Россию

Европейский производитель самолетов Airbus прекратит поставки комплектующих российским авиакомпаниям в связи с вторжением российских войск в Украину. Аналогичный шаг был предпринят американской компанией Boeing.

Рубль достиг рекордно низкого уровня

В Москве курс рубля упал до рекордно низкого уровня, доллар стоит 110 рублей. ЦБ запретил выплату купонов по облигациям иностранным инвесторам.

Крупнейшие логистические компании не будут осуществлять поставки в Россию

DHL и Kühne+Nagel, две крупнейшие логистические компании Европы, прекратили поставки в Россию в связи с вторжением российских войск в Украину.

СПОРТ

Россияне и белорусы могут участвовать в паралимпийских играх в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены могут принять участие в Паралимпийских зимних играх, которые начинаются в Пекине в пятницу, несмотря на военное нападение их стран на Украину. Однако они будут соревноваться в нейтральном статусе.

Биатлонисты отстранены от соревнований