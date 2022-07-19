Новости с войны в Украине 19.7.2022

Россия продвигается в направлении Северска и Бахмута. Но среди солдат растет недовольство

Российская армия сосредоточена на захвате Северска и Бахмута, сообщил Институт изучения войны (ISW). Прежде всего, на этих направлениях русское наступление продолжалось ночью. По данным регулярного утреннего брифинга украинского Генерального штаба, растёт недовольство среди солдат неславянской национальности в российской армии.

По меньшей мере шесть погибших в Торецке

По меньшей мере шесть человек погибли в результате российского обстрела украинского города Торецк в Донецкой области. Об этом, со ссылкой на заявление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС), сообщило информационное агентство "Униан". Торецк, который находится всего в нескольких километрах от фронта, подвергся ракетному обстрелу в понедельник утром.

Одна из них разрушила двухэтажное здание, в котором в это время находились несколько человек. "В ходе спасательных операций сотрудники ГСЧС обнаружили и извлекли тела пяти погибших, спасли из-под завалов трех человек, но один из них скончался в больнице", - говорится в сообщении ГСЧС.

Границы нарисованы карандашом. Часть российского командования использует в Украине карты более чем 50-летней давности

Часть российского командования в феврале, когда начинало вторжение в Украину, руководствовалась топографическими картами конца 60-х годов прошлого века. В социальных сетях об этом сообщила служба безопасности Украины (СБУ).

Харьковская ячейка СБУ изучила карты, которые украинские солдаты добыли в районах Харьковской области, которые в то время были временно оккупированы российской армией. В частности, данные на картах мотострелкового полка 138-й гвардейской бригады не обновлялись , по мнению СБУ, как минимум с 1969 года.

Свыше 124 тысяч за самолет, 41 тысяча за взвод солдат. Россия предлагает бонусы за уничтожение противника

Добровольцам, которые присоединяются к российской "специальной военной операции", как Москва называет свое вторжение в Украину, военкоматы Санкт-Петербурга предлагают бонусы за уничтожение противника. Например, за сбитый самолет обещают 300 тысяч рублей (свыше 124 тысяч крон), а за ликвидацию взвода солдат - 100 тысяч рублей (свыше 41 тысячи крон). Об этом сообщил петербургский портал Rotonda со ссылкой на неназванного члена городского совета.

Зеленская находится с визитом в США

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с многодневным визитом в Вашингтоне, в ходе которого, среди прочего, выступит с речью перед членами Конгресса США. Первой официальной частью программы стала сегодняшняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило агентство AP.