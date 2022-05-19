Новости с войны в Украине 19.5.2022

Украинские партизаны взорвали российский поезд с солдатами

В Мелитополе, захваченном русскими, украинцам удалось взорвать российский бронепоезд с солдатами и техникой. Бомбу удалось подложить под одну из машин. Повреждены два пути, сообщают украинские СМИ. Число жертв и ущерб пока неизвестны.

Русские пытаются атаковать по четырем направлениям, но безрезультатно

Российские силы пытаются атаковать на востоке Украины по четырем направлениям. Об этом заявил в четверг украинский Генеральный штаб, заявив, что атаки были отбиты. По данным украинского Генштаба, наибольший натиск российских войск наблюдается в направлении от Донецка. Там в среду было отбито 16 атак. Россияне также терпят неудачи под Северодонецком, в Первомайске и в направлении Славянска.

Первый российский солдат, представший перед судом в Украине, признался в убийстве мирного жителя

Двадцатиоднолетний российский солдат Вадим Шишмарин заявил в среду в суде в Киеве, что чувствует себя виновным в убийстве безоружного 62-летнего мирного жителя. Он должен был застрелить его, чтобы тот не смог предупредить украинскую армию о позиции русских. Теперь ему грозит обвинение в военном преступлении и пожизненное заключение.

Россия из-за плохой работы на Украине уволила нескольких высокопоставленных командиров

Недавно Россия отстранила от должности нескольких высокопоставленных командиров, чьи действия на начальном этапе вторжения в Украину были признаны слабыми. Об этом в Twitter заявило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы. По данным разведки, генерал-лейтенант Сергей Кисель, возглавлявший элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, был снят с должности. Его должны были отозвать после неудачной попытки захватить Харьков.

В результате нападения в Донецкой области погиб двухлетний ребенок

В результате российского авиаудара по Бахмуту в Донецкой области погибли по меньшей мере пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Об этом в Facebook сообщила Донецкая областная прокуратура. Тела были обнаружены в жилом доме, в который попала бомба. Еще четыре человека получили ранения.