Новости с войны в Украине 19.4.2022

Нападения на востоке Украины

Российская армия продолжает свои атаки на востоке Украины, концентрируясь на прорыве линии обороны в Донецкой и Луганской областях и взятии под полный контроль Мариуполя. Во вторник об этом заявил украинский Генеральный штаб. Российские солдаты продолжают частично блокировать восточноукраинский Харьков.

Абрамович снова выступил в Киеве

Миллиардер Роман Абрамович отправился в Киев в попытке возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. Он встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить с ними возможности возобновления переговоров. Об этом со ссылкой на Bloomberg написал в субботу сайт Forbes. Российский миллиардер, имеющий давние связи с Путиным, выступал в качестве неофициального посредника с начала войны в конце февраля, когда президент Украины Зеленский попросил его присоединиться к переговорам.

В Москве 200 тысяч человек могут потерять работу

До 200 000 человек могут потерять работу в российской столице из-за ухода иностранных компаний, подсчитал мэр Москвы Сергей Собянин. Приостановка деятельности иностранных компаний является частью антироссийских санкций, введенных Западом против России из-за вторжения российской армии в Украину. Мэр добавил, что мэрия Москвы готова помогать людям, например, с программами переподготовки.

Зеленский сделал еще один шаг для вступления Украины в ЕС

В понедельник президент Украины Зеленский передал заполненную анкету для получения статуса страны-кандидата в члены Европейского союза (ЕС) главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу. Документ должен стать основой для вступления Украины в ЕС. Киев попросил о членстве вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Использование мирных жителей в Мариуполе

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин обвинил российские войска в использовании оставшихся в Мариуполе мирных жителей, число которых, по данным украинских СМИ, составляет около 100 000, для сбора трупов или рытья братских могил. По его словам, таким образом они пытаются скрыть следы своих преступлений. Люди работают за еду, сообщило информационное агентство Укринформ со ссылкой на представителя полиции.