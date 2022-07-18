Новости с войны в Украине 18.7.2022

Украинцы отбили российскую атаку на электростанцию в Донецкой области

Украинские солдаты отразили в воскресенье российские атаки, нацеленные на восемь деревень, электростанцию и тепловую станцию в Углегорске Донецкой области, сообщил в понедельник украинский Генеральный штаб. По данным американского Института изучения войны (ISW), русские не добились никаких территориальных успехов, хотя и активизировали свою деятельность.

Николаев снова под ударом

Николаев подвергся новым атакам с воздуха. На момент объявления о зенитном налете в Николаевском порту на Украине было зафиксировано не менее десяти взрывов. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.

Глава британской армии подсчитал, что на Украине были ранены или пали 50 тысяч россиян

Россия, по словам главнокомандующего британской армией Тони Радакина, с начала войны на Украине потеряла около 50 тысяч солдат, которые пали или получили ранения. Об этом он заявил в интервью BBC. Ни российская, ни украинская сторона не публикуют данные о количестве солдат, погибших или получивших ранения во время нынешней войны.

Радакин также сообщил, что российские сухопутные войска потеряли треть своей боеспособности и что 1700 российских танков и почти 4000 боевых машин были уничтожены.

По словам британцев, Россия усилила свои войска на Украине наемниками из группы Вагнера

Россия использовала наемников из российской группировки Вагнера для усиления своих войск на Украине. Об этом в своем сегодняшнем очередном отчете со ссылкой на военную разведку заявило британское министерство обороны. По его словам, "вагнеры" почти наверняка сыграли центральную роль в недавних сражениях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Однако эти бои нанесли группе тяжелые потери. Кремль отрицает какую-либо связь с этой группировкой.

Семилетний Максим шел вместе с мамой к врачу. Российская ракета убила их обоих

Четырехлетняя девочка Лиза, ставшая символом жестокого нападения России на мирных жителей в Виннице, Украина, была не единственным ребенком-жертвой. В результате ракетного обстрела также погибли семилетний Максим и восьмилетний Кирилл. Максим умер в клинике "Нейромед", куда он пришел вместе с матерью. Она также не пережила нападения.

Кирилл вместе с дядей ждал в машине свою бабушку, которая посетила винницкий банк. Их автомобиль был одним из примерно пяти десятков автомобилей, которые загорелись в результате нападения. Кирилл сгорел заживо, его дядя оказался с тяжелыми травмами в больнице.