Новости с войны в Украине 18.5.2022

Путин вмешивается в работу генералов. Он принимает решение о передвижении тактических подразделений

Президент России Владимир Путин лично настолько активно вовлечен в войну на Украине, что принимает как оперативные, так и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала", сообщили западные военные источники, сообщает The Guardian. Он участвует в этом вместе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии решений даже на том уровне, где обычно ожидается, что их будет принимать полковник или бригадный генерал", - сказал газете военный источник. Он не стал раскрывать подробности, но это стало известно в результате слежки и прослушивания телефонных разговоров спецслужб.

Русские пленные: Подполковник расстрелял собственных раненых солдат

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