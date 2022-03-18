Новости с войны в Украине 18. 3. 2022

Обстрел украинских городов продолжается

Два человека были убиты и шесть ранены в результате утреннего нападения на Краматорск в пятницу, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. По его словам, российские ракеты попали в жилой дом и административный центр. В западноукраинском городе Львове в пятницу около 06:30 по местному времени прозвучали по меньшей мере три взрыва. Аэропорт должен был пострадать.

Похищение еще одного мэра

Российские солдаты похитили еще одного мэра в Украине. По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, они захватили Виктора Терещенко из города Великий Бурлук Харьковской области.

В укрытии под завалами театра в Мариуполе остается 1300 человек

Продолжаются спасательные работы в театре в Мариуполе, в который в среду вечером попала российская бомба. На данный момент эвакуировано не менее 130 человек, но еще более 1300 человек остаются под завалами, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Во всем Мариуполе, по словам Денисовой, повреждено около 70 процентов домов. По неофициальным данным, в городе уже погибло более 2400 человек. Но советник местного правительства Петр Андрющенко сказал, что в реальности это число может вырасти где-то до 20000.

ЭКОНОМИКА

Россия на шаг ближе к банкротству

Международное рейтинговое агентство S&P понижает рейтинг России по мере приближения к неплатежеспособности. Агентство понизило рейтинг России с CCC-до CC, поскольку у страны есть проблемы с погашением своих долгов по еврооблигациям. Санкции сократили валютные резервы России и ограничили ее доступ к мировой финансовой системе.

Австралия и Япония ужесточают санкции против России

Япония и Австралия объявили о введении новых антироссийских санкций, вызванных вторжением Москвы в Украину. Токио будет наказывать других лиц и организации. Среди пострадавших — пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и несколько производителей военной техники, таких как United Aircraft, производящая истребители, и государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт". Канберра ввела санкции против Министерства финансов России и еще 11 банков и государственных организаций. В санкционный список также были включены два российских олигарха, связанных с местной горнодобывающей промышленностью. В список были добавлены 11 российских банков и несколько государственных чиновников, а также олигархи, такие как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

СПОРТ

Исключение российских футболистов подтверждено

Международный спортивный арбитраж отклонил апелляцию Российской футбольной ассоциации против исключение ее сборной от квалификации на чемпионат мира в Катаре. ФИФА исключила Россию из-за военного нападения на Украину, и без боя в финал вышла Польша, которая за участие в чемпионате мира поборется с победителем матча Швеция - Чехия.