Новости с войны в Украине 17.7.2022

Россия готовится к украинскому наступлению и укрепляет оборонительные позиции на юге

Российские войска укрепляют оборонительные позиции в оккупированных ею районах на юге Украины, говорится в очередном отчете британской военной разведки в воскресенье. Они перебрасывают войска и технику между Мариуполем, Запорожьем, Херсоном, а также, усиливает меры безопасности в Мелитополе.

На юге страны украинская армия уже более месяца оказывает давление на российские позиции, а украинские официальные лица, включая президента Владимира Зеленского, недавно предупредили, что армия готовит наступательные операции с целью вытеснения россиян из мест, которые они сейчас контролируют, напоминают британские корреспонденты.

Обстрел российской армией

Украинские военные заявили, что сбили четыре из шести ракет, выпущенных из Каспийского моря. Две ракеты попали в Черкасскую область.

Десятки взрывов прогремели в городе Николаеве на юге Украины в ночь на воскресенье, сообщил местный мэр Александр Сенкевич, сообщают украинские СМИ.

По меньшей мере три человека погибли, еще 15 получили ранения в результате ракетного обстрела российской стороной украинского города Днепр. Об этом, как сообщает агентство Reuters, сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Потери России на Украине

Россия уже потеряла 38 300 солдат в Украине с начала военного вторжения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем воскресном обновлении.

Украинские перекупщики перепродавали гуманитарную помощь

Милиция в Тернопольской области на западе Украины выявила группу лиц, члены которой ввозили гуманитарную помощь из стран Евросоюза, а затем продавали ее. Об этом украинская полиция сообщила на своем сайте.